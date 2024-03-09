إسرائيل تحذر مواطنيها الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر لروسيا لهذا السبب

حذرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الإسرائيليين الذين يحملون الجواز الروسي أو المواطنين الإسرائيليين الذين يستحقون الحصول على الجنسية الروسية من السفر الى روسيا، ووفقا للتحذير فإن هؤلاء المواطنين سيخضعون لدى دخولهم الى روسيا الى القوانين الروسية بما يشمل التجنيد الإلزامي.

ووفقا لتقديرات مختلفة، فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي بالإعلان عن موجة جديدة من التجنيد الى الجيش الروسي فور انتخابه الى ولاية ثانية نهاية الأسبوع المقبل. وفي المقابلـ انتشرت خلال الأشهر الأخيرة بأن ممثلين عن الجيش يحاولون البحث عن مرشحين للتجنيد في الأماكن العامة في مدن مختلفة ويأخذون الرجال بشكل عشوائي إلى مكاتب التجنيد.

ولا تعترف روسيا بالجنسية المزدوجة، ولكنها تسمح بها عمليا. ولذلك، فإن كل من هاجر إلى إسرائيل منذ أن أصبحت روسيا دولة مستقلة (منذ نهاية عام 1991) هو مواطن روسي، حتى لو لم يتم تجنيسه رسميًا - إلا إذا تخلى طوعًا عن هذه الجنسية. في الآونة الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام في الغرب قصة سبعة مواطنين هنود جاءوا إلى روسيا كسائحين، وتم الاحتيال عليهم ودفع الى التوقيع على وثائق أعلنوا فيها استعدادهم للتجنيد في الجيش الروسي - وتم إرسالهم إلى أوكرانيا.