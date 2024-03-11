الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على تجارة الأسلحة حول العالم

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما حلت فرنسا محل روسيا بصفتها ثاني أكبر مصدّر في العالم بعد الولايات المتحدة، في حين انخفضت الصادرات الروسية إلى النصف.

وقالت كاتارينا ديوكيتش الباحثة في سيبري، "خلال الفترة بين 2019 و2023، قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفق المعهد، وهذه الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا".

ونظرا الى أن حجم الشحنات يمكن أن يتقلب بشكل كبير من سنة إلى أخرى، قدّم سيبري بيانات على مدى فترات من خمس سنوات، ما يوفر مقياسا أكثر استقرارا للاتجاهات.

إلى ذلك أوضح أنه منذ شباط/فبراير 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.

لكن دولا أوروبية أخرى زادت أيضا من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.

فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55% من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35% مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018.

وفي السياق قالت ديوكيتش إن هذا يرجع جزئيا إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة إف-35.