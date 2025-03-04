مصدر أمريكي لـ i24NEWS: "سنوقف المساعدات إلى أوكرانيا"

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) لـi24NEWS أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستوقف المساعدات وتفحصها للتأكد من أنها تساهم في الحل". مشيرا "كان الرئيس واضحا عندما قال إنه يركز على التوصل إلى السلام وصنعه. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضا".

ويؤثر الأمر على أكثر من مليار دولار تستخدم للذخيرة. وقال مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز إن القرار نابع من سلسلة اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين بين السيد ترامب وكبار مساعديه للأمن القومي. ووفقا لهم، فإن الأمر سيكون ساري المفعول حتى يقرر ترامب أن أوكرانيا أظهرت "التزاما بحسن نية بمفاوضات السلام مع روسيا".

وإذا كان التعليق طويلاً، فقد يحاول بوتين استغلال الوقت للضغط من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية. بل من الممكن أن يقرر بوتين تجنب أي مفاوضات على الإطلاق، معتقدًا أن أي نزاع طويل الأمد بين ترامب وزيلينسكي لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقفه.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني إن "وقف المساعدات العسكرية يبدو أمرا سيئا حقا، ويبدو أن ترامب يدفع كييف نحو الاستسلام".

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نائب ترامب جي دي فانس: "الباب مفتوح طالما أن زيلينسكي مستعد للحديث عن السلام. لا يمكنك الذهاب إلى المكتب البيضاوي أو أي مكان آخر وترفض مناقشة تفاصيل اتفاق السلام. لن يُسعد أي من الجانبين - سيتعين على الروس التخلي عن أشياء وسيتعين على الأوكرانيين التخلي عن أشياء. لا يمكنك الذهاب إلى المكتب البيضاوي والقول "قدموا لنا ضمانات أمنية، وإلا فلن نتعاون مع ما ترغب أوكرانيا في التخلي عنه". ومن المنتظر أن يلقي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خطابا الليلة أمام الكونجرس الأمريكي، ويتناول هذه القضية، من بين أمور أخرى.

سنذكركم أن هذه الخطوة جاءت بعد أن التقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي لإجراء محادثة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. واحتدمت هذه المحادثة إلى أبعاد لم يسبق لها مثيل بين البلدين، حيث تم بث كل شيء على الهواء مباشرة. وطرد ترامب زيلينسكي من البيت الأبيض قائلا له "عد عندما تكون مستعدا للتوقيع".