قبل تنصيب ترامب: لقاء سري بين ممثلين أمريكيين وروس

أفادت مصادر أجنبية اليوم (الجمعة) أن مسؤولين أميركيين وروس التقوا سراً في سويسرا لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير رسمي.

بعض الاتصالات جرت بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وبعضها قبل ذلك. ويتمتع الحاضرون في الاجتماعات بخبرة دبلوماسية وأمنية، لكنهم ليسوا مسؤولين حكوميين. وفي الوقت نفسه، فإن مستشاري ترامب على علم بالاجتماعات.

ويشار الى أنه كان هناك توتر مؤخرًا بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذلك بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة منشورا كتبت فيه: الدكتاتور بدون انتخابات، من الأفضل لزيلينسكي أن يذهب بسرعة وإلا فلن يبقى له بلد". وكتب أيضًا أن زيلينسكي "أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها وما كان يجب أن تبدأ أبدًا".

وذكر مصدر في البيت الأبيض أن "كلام ترامب عن زيلينسكي باعتباره"ديكتاتوراً" هو رد مباشر على التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأوكراني هذا الصباح، بما في ذلك الادعاء بأن ترامب يعيش في"مساحة معلومات مضللة". قال الرئيس الأوكراني هذه الأمور ردا على اتهامات ترامب للرئيس الأوكراني بالمسؤولية عن الحرب مع روسيا.