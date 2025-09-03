"مستعد للقاء زيلينسكي": شروط بوتين لعقد قمة القمة

قد يعجبك أيضًا -

تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة اللقاءات التي عقدها في إطار القمة المنعقدة في الصين مساء اليوم (الأربعاء)، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت "مفيدة وإيجابية". وتابع بالإشارة إلى القمة التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُبديًا استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن بشروط.

وأكد قائلًا: "نتفق على أن لكل دولة الحق في اختيار ضماناتها الأمنية، وهذا ينطبق على كل من أوكرانيا وروسيا". وأضاف: "نعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونناضل من أجل حقوق الشعب، لا من أجل الأراضي". وأضاف: "أنا مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن هل من جدوى من ذلك؟ على أي حال، إذا تم الإعداد جيدًا للاجتماع، فسأكون مستعدًا للقاء زيلينسكي، إذا جاء إلى موسكو".

وأضاف بوتين: "إذا ساد المنطق السليم، يُمكننا الاتفاق على طريقة مقبولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وإلا فسنضطر إلى حلّه عسكريًا". وأشار إلى القتال، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات. وقال: "أوكرانيا غير قادرة على شنّ هجوم واسع النطاق، ما يعني أن احتياطياتها العسكرية أقل".

أشار الرئيس الروسي إلى لقائه مع نظيره الأمريكي قائلاً: "ليس من وظيفتي تقييم عمل ويتكوف، لكن القمة أظهرت دقة نقله للمواضيع التي نناقشها". وفي الختام، أشاد بـ"روح دعابة ترامب"، وأشار إلى أن كل من التقى به في الصين دعم القمة. واختتم قائلاً: "كما أعربوا عن أملهم في أن تُفضي هذه المحادثات إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".