نشرت المخابرات الروسية بيانا اليوم (الخميس) زعمت فيه إحباط "عمليات إرهابية" استهدفت اغتيال مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وعائلاتهم. ويدعي البيان أن أوكرانيا تقف وراء المؤامرة. وتجنبت روسيا تسمية الضباط الذين يُزعم أنهم كانوا أهدافًا للاغتيال.

بعد نحو أسبوعين من اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف: قال جهاز الأمن الفيدرالي اليوم إن عمليات الاغتيال ستنفذ، من بين أمور أخرى، باستخدام سيارة مفخخة وغلاف متفجر. ونشرت المخابرات مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتقال والتحقيق مع عدد من المشتبه بهم لكنها امتنعت عن نشر أسمائهم.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

وكما تذكرون، يأتي هذا الحدث بعد اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، الذي قُتل الأسبوع الماضي باستخدام عبوة ناسفة مزروعة في دراجة نارية. ووقعت عملية الاغتيال حوالي الساعة السادسة صباحا في العاصمة الروسية موسكو، عندما غادر كيريلوف منزله برفقة شخص آخر. كان كيريلوف معروفًا بإطلاق العديد من الادعاءات حول "النشاط العسكري البيولوجي" المزعوم الذي تقوم به الولايات المتحدة في أوكرانيا.