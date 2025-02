بحضور الأمير محمد بن سلمان : أول قمة ستجمع ترامب وبوتين ستعقد في السعودية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، وصرح ترامب أمام الصحافيين في البيت الابيض "سنلتقي في السعودية"، .. "ولي العهد السعودي سيشارك في لقائي مع بوتين، وأضاف إن السعودية مكان جيد لاستضافة المباحثات مع بوتين

وتحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) عبر الهاتف لمدة ساعة ونصف مع رئيس روسيا، فلاديمير بوتين. أفاد ترامب أن الاثنين تحدثا حول أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، قضية الطاقة، الذكاء الاصطناعي ومواضيع أخرى. قال الرئيس أيضاً أن الفرق ستبدأ المفاوضات حول أوكرانيا على الفور.

وخلال المحادثة، اتفق بوتين مع ترامب على أن التسوية طويلة الأمد في أوكرانيا يمكن تحقيقها من خلال المفاوضات، وأعرب عن دعمه لبيان الرئيس بأن "حان الوقت للعمل معًا". كما دعا بوتين الرئيس لزيارة موسكو.

وقال ترامب بعد المحادثة: "أولاً، كما اتفقنا، نريد وضع حد لملايين القتلى في حرب روسيا مع أوكرانيا. كلانا يؤمن بذلك بشدة. اتفقنا على العمل معًا، بشكل وثيق جدًا، بما في ذلك زيارة متبادلة لبعضنا البعض. واتفقنا أيضًا على أن تبدأ فرق المفاوضات خاصتنا بالعمل على الفور، وسنبدأ محادثة مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وأضاف رئيس الولايات المتحدة أيضًا: "لقد مات الملايين من الأشخاص في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا، لكنها حدثت، لذا يجب أن تنتهي. يجب ألا تُزهق المزيد من الأرواح! أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهوده فيما يتعلق بهذه الدعوة، وعلى إطلاق سراح مارك فوغل، أمس، الرجل الرائع الذي استقبلته شخصيًا الليلة الماضية في البيت الأبيض. وأعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى نتيجة ناجحة، وآمل أن يكون ذلك قريبًا".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث ترامب أيضًا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمدة ساعة ونصف. ترامب: "مثل بوتين، يريد أيضًا صنع السلام. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة، التي وقع فيها موت ودمار هائل وغير ضروري على الإطلاق. بارك الله في مواطني روسيا وأوكرانيا".

