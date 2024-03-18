الرئيس الروسي يحذر الغرب من التسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الغرب من التسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال، في تصريحات نقلتها وكالات الإعلام الروسية، إن احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وهاجم الرئيس الروسي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تحقيقه انتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، السياسات الغربية، مؤكدا استمرار تقدم الجيش الروسي على مختلف الجبهات في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن فوزه في الانتخابات يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي، مشيرا إلى أن فوزه سيسمح بتماسك المجتمع الروسي، وهاجم السياسات الغربية، قائلا "إن لا ديمقراطية في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية".

وفي رده على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها أن فرنسا ستطلب من روسيا عقد هدنة أثناء الأولمبياد، قال بوتين إن على بلاده أن تنجز المهام المرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتعزيز قوة الجيش، مشيرا إلى أن ذلك على رأس الأولويات.

واستدرك بوتين قائلا "فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".