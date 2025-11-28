أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس) أن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا قد تشكل "أساسًا لاتفاق" بين الدولتين، لكنه هدد باحتلال المزيد من الأراضي باستخدام القوة العسكرية - إلا إذا انسحبت كييف.

في حديثه مع الصحفيين في قيرغيزستان، أكد بوتين كما ذُكر أن الكرملين يتوقع وصول وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف فيتكوف، الذي من المتوقع أن يزور موسكو في بداية الأسبوع المقبل، وأضاف أنه مستعد لـ"نقاش جاد".

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن وفده سيجتمع أيضًا مع مسؤولين أمريكيين بحلول نهاية الأسبوع لمناقشة النقاط التي طُرحت في جنيف. وأضاف زيلينسكي في خطابه أن الأسبوع المقبل سيشهد "مفاوضات مهمة ليس فقط لوفدنا، بل لي شخصيًا أيضًا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تحتل روسيا حوالي 20% من الأراضي المعترف بها بموجب القانون الدولي كجزء من أوكرانيا ذات السيادة، بما في ذلك كامل منطقة لوغانسك تقريبًا، وأجزاء من مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريزهيا.

تطالب موسكو أوكرانيا بتسليم جميع هذه المناطق الأربع، التي ضمتها لكنها لم تحتلها بالكامل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نُقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الحكومة الأوكرانية وافقت على اتفاق سلام توسطت فيه إدارة ترامب لوقف الهجوم الروسي. وأضاف مستشار الأمن القومي الأوكراني، رستم عمروف، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن مقترح معين، على الرغم من وجود تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل.

ونتيجة لذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث ويتكوف مع المستشار الكبير لبوتن، يوري أوشاكوف، وقدم له نصائح حول كيفية جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمع إلى موقف روسيا بشأن الحرب مع أوكرانيا.