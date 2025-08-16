ترامب: "لا يوجد اتفاق"، بوتين يطالب : "ألا يعرقل زيلينسكي المفاوضات"

قد يعجبك أيضًا -

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة، وهو أطول اجتماع بينهما على الإطلاق. وفي ختام القمة، التي ركزت على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أصدرا بيانًا إعلاميًا. اتفق الزعيمان على إحراز تقدم، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / DC POOL

صرح ترامب: "لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، واتفقنا على معظم الأمور، وتبقى بعض القضايا الصغيرة التي يتعين حلها". من جانبه، قال بوتين إنه يتوقع من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأوروبا "عدم نسف المحادثات".

بوتين، الذي حضر لإلقاء بيان أمام الرئيس ترامب، قال أيضًا إن "المحادثات كانت بناءة"، وشكر ترامب على دعوته لزيارة ألاسكا. وأكد أيضًا رغبته الصادقة في إنهاء الحرب، لكنه شدد على ضرورة معالجة "جذور الصراع"، والتي تتعلق بمطالبة أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف الناتو مستقبلًا، وهو ما تعتبره روسيا تهديدًا استراتيجيًا. وطالب أيضًا بفرض قيود على كييف تضمن فعليًا وجودها ضمن نطاق النفوذ الروسي. وأضاف: "نتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تنظر إلى هذا الأمر بعين بنّاءة، وألا تضع أي عقبات، وألا تحاول عرقلة التقدم الذي بدأ من خلال الاستفزازات والمؤامرات الخفية".

أكد الرئيس الأمريكي، الذي تحدث بعده، كما فعل قبل اجتماع الليلة، أن قرار وقف إطلاق النار يجب أن يُتخذ مع أوكرانيا، التي لم يُدعَ رئيسها زيلينسكي إلى القمة. كما أعلن أنه سيتحدث هاتفيًا قريبًا مع الرئيس الأوكراني وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإطلاعهم على نتائج المحادثات. وقال: "في النهاية، القرار بأيديهم".

في ختام التصريحات، التفت بوتين إلى ترامب باللغة الإنجليزية وقال مبتسمًا: "المرة القادمة، في موسكو". قال ترامب، الذي بدا عليه بعض الدهشة: "لم أكن متحمسًا لهذه الدرجة، لكنني آمل ذلك". في نهاية القمة، عاد بوتين إلى روسيا.

قبل انطلاقه إلى الاجتماع، قال ترامب خلال حديث مع الصحفيين: "ستُسفر القمة عن نتيجة إيجابية. لن يكون هناك أي تعامل تجاري معهم حتى تنتهي الحرب". وأشار إلى هجمات روسيا على أوكرانيا في الأيام الأخيرة، وقال: "أعتقد أنهم يريدون التفاوض. يعتقد بوتين أن ذلك يمنحه السلطة - أعتقد أنه يضره".

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى إمكانية التعامل التجاري مع روسيا: "إذا حدث تقدم، فيمكننا مناقشته - بوتين مهتم باقتصاد ترامب". كما حذّر من أنه في حال عدم حدوث تقدم، "قد تكون هناك عواقب وخيمة".

في غضون ذلك، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغريدة على تويتر، كتب فيها: "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي أن تُمهّد القمة بين ترامب وبوتين الطريق لسلام عادل ونقاش جوهري بين القادة الثلاثة. نحن نعتمد على الولايات المتحدة. نحن مستعدون، كعادتنا، للعمل بأقصى قدر ممكن من الكفاءة".