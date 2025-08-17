بعد قمة ترامب-بوتين: 5 قتلى في هجوم روسي بأوكرانيا

قد يعجبك أيضًا -

على الرغم من القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا صباح اليوم (الأحد) أن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين في مناطق دونيتسك، خاركيف وخيرسون في أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفقًا للتقرير، أطلقت روسيا ما مجموعه 60 طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى وصاروخًا باليستيًا واحدًا باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب ما أفاد سلاح الجو الأوكراني. كما تم اعتراض 40 طائرة مسيّرة إضافية من قبل الدفاع الأوكراني.

بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 46 طائرات مسيرة بعيدة المدى أُطلقت من أوكرانيا. وبحسب تصريحات الحاكم المحلي، أُصيب شخص واحد في مقاطعة فورونيج بروسيا نتيجة شظايا الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها.

للتذكير، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية أنه سيصل إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس الأمريكي، عقب القمة السياسية التي عُقدت في ألاسكا يوم الجمعة. كما أُعلن عن انضمام وفد من ممثلي دول أوروبية مختلفة إلى الاجتماع مع ترامب. وتحدث الرئيس الأمريكي هاتفيًا مطولًا مع زيلينسكي بعد القمة مع بوتين، ثم تحدث مع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بين المشاركين في المحادثات، حيث أطلع ترامب القادة الأوروبيين على مستجدات القمة. وفي وقت لاحق، عُلم أنه من المتوقع انضمام القادة الأوروبيين إليه في الاجتماع.

في وقت لاحق نُشرت في "فاينانشال تايمز" تفاصيل جديدة من قمة جرت في ألاسكا. وفقاً للتقرير، طالب بوتين أوكرانيا بالانسحاب من منطقة دونيتسك كشرط لإنهاء الحرب. كما أُفيد أن الرئيس الروسي قال لترامب خلال لقائهما إنه مستعد لتجميد مطالبه في باقي خط الجبهة المركزية - أي باقي المقاطعات في شرق أوكرانيا - إذا تم تلبية باقي مطالبه الرئيسية.