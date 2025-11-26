تحدث المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، مع كبير مستشاري بوتين، يوري أوشاكوف، وقدم له نصائح حول كيفية جعل رئيس الولايات المتحدة يستمع إلى موقف روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا. صحيفة "بلومبرغ" نشرت صباح اليوم (الأربعاء) نص المحادثة، التي جرت بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفقًا للتقرير، قال فيتكوف لأوشكوف: "توصيتي هي، كنت سأتصل وأعود ببساطة وأقول إنك تبارك للرئيس على هذا الإنجاز، وأنك دعمتَه، وأنك دعمتَ كونه رجل سلام، وأنك ببساطة سعيد جدًا لرؤية أن هذا حدث". وأضاف مستشار ترامب: "قلتُ للرئيس إن الاتحاد الروسي كان يريد دائمًا اتفاق سلام. هذه قناعتي. المسألة هي أن لدينا أمتين تجد صعوبة في التوصل إلى تسوية، وعندما نفعل ذلك، سيكون لدينا اتفاق سلام. أعتقد حتى أننا ربما سنقدم مقترح سلام من عشرين نقطة، تمامًا كما فعلنا في غزة".

أوشكوف وافق: "أعتقد أن كل نقطة من هذا النوع يمكن لقادتنا مناقشتها. أوافقك الرأي أنه سيبارك، سيقول إن السيد ترامب رجل سلام حقيقي وهكذا... سأناقش ذلك مع رئيسي ثم أعود إليك. حسناً؟"

أجاب ويتكوف : "أنا فقط أريدك أن تقول ربما هذا للرئيس بوتين... ربما هو سيقول للرئيس ترامب: أنت تعرف، ستيف ويوري ناقشا برنامجًا مشابهًا جدًا من 20 نقطة للسلام، وهذا قد يكون شيئًا نعتقد أنه ربما يحرك الإبرة قليلاً، نحن منفتحون على أمور من هذا النوع".

وأضاف: "أنا أعرف ما الذي يجب فعله من أجل التوصل إلى اتفاق سلام: دونيتسك وربما تبادل أراضٍ بطريقة ما. لكن ما اقوله بدلًا من الحديث بهذا الشكل، لنكن أكثر تفاؤلًا لأنني أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق هنا... إذا خلقنا هذه الفرصة، أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أمور عظيمة". ورد عليه يوري أوشاكوف قائلاً: "حسنًا، هذا يبدو جيدًا. يبدو جيدًا".

شدد ويتكوف أيضًا على أنه سيحضر الاجتماع بين ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة: "أعتقد أنه إذا كان بالإمكان، سنتحدث مع رئيسك قبل اجتماع يوم الجمعة"، قال لأوشكوف.

أوشكوف: "حسنًا، حسنًا. تلقيت نصيحتك. إذًا سأناقش ذلك مع مديري ثم أعود إليك، حسناً؟"

في بلومبرغ أشاروا أيضاً إلى نص مكالمة هاتفية بين أوسيكوف وكيريل دميترييف، المستشار الاقتصادي لبوتين، من 29 نوفمبر\تشرين ثاني، حيث ناقشا وثيقة يخططان لإرسالها تتعلق بالصفقة.

دميتراييف: "لا، انظر. أعتقد أننا ببساطة سنُعد هذا المستند من وجهة نظرنا، وسأنقله بشكل غير رسمي، موضحًا أن كل هذا غير رسمي. وسنترك لهم أن يفعلوا ما يشاؤون. ومع ذلك، لا أعتقد أنهم سيقبلون نسختنا بالضبط، لكن على الأقل ستكون قريبة منها قدر الإمكان".

أوشكوف: "حسنًا، هذه هي النقطة بالضبط. ربما لن يقبلوا وسيقولون إن هذا تم الاتفاق عليه معنا. هذا ما أخشاه".

دميترييف: "لا، لا، لا. سأقول هذا بالضبط كما تقوله، كلمة بكلمة".

أوشكوف: "قد يحرّفون ذلك لاحقاً، هذا كل شيء. هناك هذا الخطر. يوجد. حسناً، لا بأس، لا يهم. سنرى."

دميترييف: "نعم، أظن أنه يمكنك التحدث لاحقًا مع ستيف عن هذا المقال. سنفعل كل شيء بطريقة منظمة".

بالتوازي، هناك معارضة من الداخل - عضو الكونغرس (الجمهوري) بريان فيتزباتريك علق حول هذا الخبر: "هذه مشكلة كبيرة. وهي واحدة من الأسباب العديدة التي تجعل هذه العروض الجانبية السخيفة والاجتماعات السرية يجب أن تتوقف. يجب السماح لوزير الخارجية ماركو روبيو بأن يقوم بعمله بشكل عادل وموضوعي".

تطرق ترامب إلى الأمور في مقابلة قال فيها: "هذا أمر اعتيادي لأنه يحتاج إلى بيع ذلك لأوكرانيا، وأوكرانيا لروسيا، هذا ما يُفعل في صفقة. هذا أمر اعتيادي. لم أستمع للتسجيل الصوتي لكن سمعت أنه أمر اعتيادي، وأفترض أنه يفعل ذلك أيضًا مع أوكرانيا".

على سؤال المحاور: "إذًا أنت لا تعتقد أنه مؤيد لروسيا؟"، ترامب لم يجيب.

وفقًا للتقرير، ترامب قال إن ويتكوف سيلتقي ببوتين الأسبوع القادم. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تعمل مع أوروبا على ضمانات أمنية في هذا الشأن، و"أوروبا ستكون جزءًا كبيرًا من ذلك". وأضاف ترامب: "ليس لدي موعد نهائي (لانتهاء الحرب). الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما تنتهي".