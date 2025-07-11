ونالد ترامب: "نحن بصدد إرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل"

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، اليوم الجمعة، "نحن بصدد إرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل، بنسبة 100%. وما نقوم به هو أن الأسلحة يجري إرسالها للناتو، ثم يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا)، والناتو هو من يدفع ثمنها".فيما أطد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على أنه"تم استئناف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا".

ومن جهته قال وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن بعض الأسلحة الأميركية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة بالفعل لدى حلفاء الناتو في أوروبا. وأضاف أن هذه الأسلحة يمكن نقلها إلى أوكرانيا، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الغربية لتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا دون الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، مع استمرار تصاعد الهجمات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأوكرانية.