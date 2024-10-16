"لإنهاء الحرب": زيلينسكي يعرض خطة النصر على روسيا

كشف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء) أمام البرلمان في بلاده عن "خطة النصر" في الحرب ضد روسيا، والتي سبق أن قدمها إلى عدد من الحلفاء في الغرب، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة جو. بايدن..

وشدد زيلينسكي على أن "خطة النصر يجب أن تعمل على بناء جسر إلى قمة السلام الثانية، من أجل وضع حد للحرب. وإذا حظيت الخطة بالدعم، فيمكننا إنهاء الحرب في موعد لا يتجاوز العام المقبل".

وتتكون خطة زيلينسكي من خمس نقاط - أربع منها يجب تنفيذها أثناء الحرب والخامسة بعدها.

النقطة الأولى هي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بالفعل الآن. وشدد زيلينسكي على أن الوضع الذي لا تكون فيه أوكرانيا في الحلف دفع روسيا من البداية إلى غزو البلاد وقال الرئيس الأوكراني: "إننا ندرك أن العضوية في حلف شمال الأطلسي هي مسألة المستقبل، وليس الحاضر، ولكن يجب على بوتين أن يرى أن حساباته الجيوسياسية لا تؤتي ثمارها".

النقطة الثانية تتعلق بتعزيز الدفاع، وقال زلنسكي: "هناك قائمة واضحة من الأسلحة القادرة على دعم قوة جنودنا. وبفضل عملية كورسك، رأينا أن بوتين ليس لديه القوة الكافية للصمود عندما نضغط بقوة": "إنه أمر صعب حقًا". ومفتاح تنفيذ هذه النقطة، برأيه، هو: استمرار أنشطة الجيش الأوكراني في مناطق معينة من روسيا، وتعزيز مواقع قوات الدفاع وتدمير الإمكانات الهجومية الروسية في الأراضي المحتلة لأوكرانيا؛ مساعدة الشركاء في تجهيز ألوية احتياطية للقوات وتوفير بيانات الأقمار الصناعية لأوكرانيا في الوقت الحقيقي، والبيانات التي تم الحصول عليها بوسائل استخباراتية أخرى. وتتضمن النقطة الثانية أيضًا دعوة إلى إزالة القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات داخل روسيا.

النقطة الثالثة هي الردع: بموجب هذا البند، "تقترح أوكرانيا أن تضع على أراضيها حزمة ردع استراتيجية غير نووية شاملة، والتي ستكون كافية لحمايتها من أي تهديد عسكري من روسيا. وبعبارة أخرى، فإن حزمة الردع هي حقيقة أن روسيا إما أن تلجأ إلى الدبلوماسية، أو أن تلجأ إلى الدبلوماسية. أو الذهاب إلى فقدان آلة الحرب لها. وأضاف زيلينسكي: "السلام يأتي من موقع القوة".

النقطة الرابعة، الإمكانات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي بموجبها تقترح أوكرانيا على الولايات المتحدة مع بعض الشركاء المحددين، خصوصا الاتحاد الأوروبي، إبرام اتفاقية خاصة بشأن الحماية المشتركة للموارد الحيوية المتاحة في البلاد، والاستثمار المشترك واستخدام الموارد ذات الصلة. وقال الرئيس إن "هذا الاتفاق سيكمل ويعزز بشكل عضوي نظام الضغط الاقتصادي الحالي على روسيا، أي جميع العقوبات القائمة ضد روسيا والقيود على أسعار النفط وقيود التصدير وغيرها من إجراءات الضغط".

النقطة الخامسة تتعلق بفترة ما بعد الحرب. ووفقا لزيلينسكي، بعد الحرب، سيكون لدى أوكرانيا واحدة من أكبر القوات العسكرية وأكثرها خبرة. وشدد على ضرورة استخدام هذه التجربة لتعزيز دفاعات الحلف وضمان الأمن في أوروبا: "إذا وافق الشركاء، فإننا نفكر في استبدال بعض القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في أوروبا بوحدات أوكرانية بعد الحرب".

ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي غدا إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتقديم خطته. وسبق أن ترددت أنباء عن وجود بعض التشكك في إدارة بايدن بشأن الخطة التي تم تقديمها.

AP Photo/Alex Brandon

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن زيلينسكي حريص على تنفيذ "خطة النصر" قبل تنصيب رئيس أمريكي جديد العام المقبل، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن أيًا من المرشحين الرئاسيين لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين موقف كييف في الحرب.

ويأتي عرض زيلينسكي أمام البرلمان، والذي أعلنه المستشار الرئاسي سيرهي ليشينكو يوم الاثنين، في لحظة قاتمة في أوكرانيا. يتكبد جيش البلاد خسائر على الجبهة الشرقية بينما تقترب القوات الروسية من تحقيق نصر استراتيجي مهم بالقرب من المركز اللوجستي الحيوي في بوكروفسك.