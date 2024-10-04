روسيا تتمكن من احتلال مدينة أوكرانية جديدة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم (الخميس)، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مدينة فولدار شرقي أوكرانيا، التي يحميها الجيش الأوكراني منذ الغزو الروسي قبل نحو عامين ونصف.

وبذلك ،فقد أكدت القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي أن آخر الجنود الذين ما زالوا يقاتلون في أجزاء من فولدار أمروا بالانسحاب، من أجل تجنب الهجمات.

وكتبت بي بي سي أيضًا أن روسيا تحاول منذ أكثر من عامين احتلال هذه المدينة، وذلك حتى تتمكن من التقدم شمالًا والوصول إلى مراكز النقل الرئيسية مثل كورخوف وبوكروفسك. ومع ذلك، فإن الخروج من لافادير لم يكن منظما، وبالتالي، خلال الأيام القليلة الماضية، شوهد جنود أوكرانيون وهم يشقون طريقهم سيرا على الأقدام، ليلا، عائدين إلى حدود البلاد، لأنه لم يكن هناك سبيل لإجلائهم.

وقال جندي في الجيش الأوكراني لبي بي سي إن القوات كانت "مرتبكة تماما"، ويرجع ذلك أساسا إلى أنهم واجهوا صعوبات في الاتصال. وكانت أجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم معطلة. ولذلك، اتخذ بعضهم قرار مغادرة المنطقة من تلقاء أنفسهم، حتى قبل صدور أمر الجيش.

وقال الجندي لوسائل الإعلام البريطانية: "إما أن تموت أو تنسحب". "بمجرد وصول الجنود الروس إلى وسط المدينة، كان السبيل الوحيد للهروب هو سيرا على الأقدام، ولذلك أصيب وقتل الكثير منهم باستهداف الطائرات المسيرة والمدفعية الروسية أثناء محاولتهم المغادرة، وما زال آخرون في عداد المفقودين".

ونشر مدونون عسكريون روس، الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر جنودًا روسًا يرفعون الأعلام على أسطح المباني المختلفة في المدينة. وبقي حوالي 100 من آخر المواطنين في فالدر حتى يوم الثلاثاء الماضي. قبل الحرب، كان يعيش هناك 14 ألف شخص.