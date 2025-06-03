ضربة جديدة لروسيا: أوكرانيا تفجر الجسر الرئيسي المؤدي إلى القرم

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية يوم الثلاثاء أن الجيش الأوكراني هاجم الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، وذلك بعد يومين من إطلاق البلاد عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف روسية. نفّذ الجيش الأوكراني الهجوم باستخدام متفجرات تحت الماء. ونتيجةً لذلك، علّقت روسيا مؤقتًا حركة الملاحة البحرية المدنية في المياه قبالة سيفاستوبول في شبه الجزيرة.

غرّد حساب جهاز الأمن الأوكراني على إنستغرام قائلاً: "نفّذ جهاز الأمن الأوكراني عملية خاصة فريدة من نوعها، واستهدف جسر القرم للمرة الثالثة - هذه المرة تحت الماء!". وأضاف الجهاز أن عناصره استهدفوا أرصفة جسر القرم، المعروف أيضًا باسم جسر كيرتش، وفجّروا العبوة الناسفة الأولى في الساعة 4:44 من صباح اليوم. "استمرت العملية بأكملها عدة أشهر". وأوضح الجهاز أنه استخدم 1100 كيلوغرام من المتفجرات التي "ألحقت أضرارًا بالغة" بالأرصفة تحت الماء التي تدعم الجسر.

لم يردّ المسؤولون الروس فورًا على ادعاء أوكرانيا. في وقت سابق من اليوم، أعلن الحساب الرسمي لمشغل الجسر على تيليجرام عن تعليق حركة المرور عليه مؤقتًا. وبحلول الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، أُعلن عن استئناف حركة المرور كالمعتاد. يُذكر أن الجسر، الذي بُني بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، كان خط إمداد حيويًا لجهود موسكو الحربية في أوكرانيا، ومشروعًا شخصيًا للرئيس فلاديمير بوتين، يُجسّد هدفه بربط شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا. يُمثّل هجوم يوم الثلاثاء الهجوم الثالث الذي تشنه أوكرانيا على الجسر منذ غزو موسكو الشامل عام 2022.

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أفاد محققون روس بمقتل سبعة أشخاص في الغارات، وإصابة 113 آخرين، بينهم أطفال، بجراح استدعت تلقيهم العلاج الطبي. كما اتهموا هذه الغارات بأنها مُصممة لإيذاء مئات المدنيين.

يُذكر أنه قبل يومين، شنت أوكرانيا عملية واسعة النطاق ضد أهداف روسية، هاجمت خلالها ما لا يقل عن أربع قواعد جوية روسية. ووفقًا للتقارير، تم تدمير ما لا يقل عن 40 قاذفة استراتيجية في الغارات القوية التي وصلت إلى سيبيريا. وفي أعقاب الهجمات، أعلن الكرملين عن اجتماع طارئ.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن "قاذفات العدو الاستراتيجية تحترق بأعداد كبيرة في روسيا". وصرح مصدر للقناة بأن "جهاز الأمن الأوكراني أطلق حاليًا عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات العدو في الجزء الخلفي من الاتحاد الروسي. ومن المعروف حاليًا إصابة أكثر من 40 طائرة".

وتُنفذ هذه الهجمات في الوقت الذي تجري فيه جولات من المحادثات حول وقف إطلاق النار بين البلدين على قدم وساق. وقد اجتمعت أمس وفود تضم ممثلين من روسيا وأوكرانيا في تركيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الجانبين وضعا خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة ونصف، شروطًا إطارية لصفقة تبادل أسرى. كما أُفيد بأنه سيتم تحديد موعد ومكان الجولة الثالثة من المحادثات لاحقًا.