الحرب في أوكرانيا: بوتن يأمر بوقف إطلاق النار في عيد الفصح لمدة 30 ساعة اعتبارا من مساء اليوم السبت

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم السبت، قواته المسلحة بمراعاة وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا خلال احتفالات عيد الفصح. ومن المقرر أن تبدأ الهدنة في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت لمدة 30 ساعة، مشيرا إلى أن "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".

وأعلن عن ذلك خلال اجتماع بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الروسي،"توقف جميع العمليات العسكرية من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم السبت 19 أبريل/نيسان الجاريحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء 21 أبريل/نيسان الجاري".

وقال بوتين في خطابه "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم هدنة بمناسبة عيد الفصح، من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل بين الأحد والاثنين. وأصدر الأمر بوقف جميع الأعمال العدائية خلال هذه الفترة"، ودعا السلطات الأوكرانية إلى أن تحذو حذوه وتحترم هذه الهدنة المؤقتة، "مما يسمح للمؤمنين في كلا البلدين بالاحتفال بالعيد الديني الأرثوذكسي في مناخ أكثر سلمية".

ويأتي هذا الإعلان في ظل صراع طويل الأمد بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار القتال على عدة جبهات في الأراضي الأوكرانية. وكانت محاولات وقف إطلاق النار السابقة، وخاصة خلال الأعياد الدينية، قصيرة الأجل في كثير من الأحيان، حيث يتهم كل جانب الجانب الآخر بالانتهاكات.

ويظل المراقبون الدوليون حذرين بشأن فعالية هذه الهدنة المؤقتة ومدى احترامها من قبل القوات المتواجدة على الأرض.