البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

كشف تقرير نُشر الليلة (السبت) في "وول ستريت جورنال" أن البنتاغون قام في الأشهر الأخيرة بمنع أوكرانيا من استخدام صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع، المخصصة لضرب أهداف داخل روسيا.

وبحسب مسؤولين، فإن هذه الخطوة - التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن - تهدف إلى تقليل خطر التصعيد والسماح للبيت الأبيض بتعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع الكرملين.

وفقًا للتقرير، في حالة واحدة على الأقل طلبت أوكرانيا إذنًا لاستخدام صواريخ ATACMS بمدى يصل إلى 190 ميلًا ضد هدف على الأراضي الروسية، لكنها قوبلت بالرفض. الآلية الداخلية التي تم تطويرها في البنتاغون، برئاسة نائب وزير الدفاع للسياسات ألبرجدج كولبي، تلزم بفحص كل طلب من جانب أوكرانيا - مع أن القرار النهائي بيد وزير الدفاع بيت هيغست.

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت في رد بأن "الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي. لا يوجد تغيير في انتشار القوات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة"، وأكدت أن وزير الدفاع يعمل بتنسيق كامل مع الرئيس.