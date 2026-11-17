نفذت أوكرانيا الليلة الماضية (الثلاثاء) أكبر هجوم لها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب، وأُصيب خلاله جسر استراتيجي يربط طرق النقل بشبه جزيرة القرم المحتلة. وجاء الهجوم ردًا على سلسلة من الضربات الروسية الواسعة ضد البنية التحتية الحيوية في الأراضي الأوكرانية.

كان الهجوم في منطقة كيرتش بشرق شبه الجزيرة جزءًا من هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيّرة، استهدف مواقع في 15 إقليمًا روسيًا، بما في ذلك إقليم موسكو. وأفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن نحو 600 طائرة مسيّرة اتجهت خلال الليل نحو منطقة العاصمة، زاعمًا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الغالبية العظمى منها.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 2,049 طائرة مسيّرة خلال 24 ساعة فقط. ويشير هذا العدد غير المسبوق إلى أنه أقوى وأكبر هجوم بالطائرات المسيّرة سُجّل منذ بدء القتال.

عقب الأضرار التي لحقت بجسر القرم، أعلن الحاكم المعيّن من قبل روسيا، سيرغي أكسيونوف، أن أعداداً كبيرة من فرق الطوارئ انتشرت في المنطقة، وأن حركة المركبات على الجسر ستُقيّد حتى ساعات الظهيرة على الأقل. ومع ذلك، استؤنفت حركة القطارات على هذا المحور الاستراتيجي صباح يوم الاثنين. ويمثل الهجوم الحالي تصعيداً كبيراً في قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.