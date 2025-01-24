بوتن: "منفتح على إجراء مباحثات مع ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا لو لم يحرم ترامب من فوزه في الانتخابات السابقة عام 2020، واصفاً علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها علاقة قائمة على الثقة والبراغماتية.

وقال بوتين في نهاية زيارته لجامعة موسكو الحكومية: إنه منفتح على إجراء مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن بعض القضايا، منها الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة"، وتابع "رأينا تصريحات الرئيس الحالي (رئيس الولايات المتحدة) بشأن الاستعداد للعمل المشترك.. نحن دائما منفتحون على هذا الأمر".

وأشار الرئيس الروسي لمراسل تلفزيوني محلي إلى أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين. وقال الكرملين في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد" للتحادث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وينتظر "إشارات" من واشنطن.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "بوتين مستعد. وننتظر إشارات" من الولايات المتحدة. ورفض ما قاله ترامب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكدا "هذا النزاع ليس رهنا بأسعار النفط".

كما دعا الكرملين الولايات المتحدة إلى البدء بمفاوضات لنزع السلاح النووي "في أسرع وقت"، بعد أيام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية.