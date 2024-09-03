"تطور مقلق في الصراع": إيران ستزود روسيا بصواريخ كروز باليستية

من المتوقع أن تنقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا قريبا، وهي خطوة قد تؤدي إلى رد فعل سريع من حلفاء أوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وزودت إيران روسيا بمئات الطائرات المسيرة خلال الحرب التي استمرت عامين ونصف العام ضد أوكرانيا، لكن وفقا للمصادر، فإن الإمداد المحتمل بالصواريخ الباليستية سيشكل تطورا مثيرا للقلق في الصراع. ولم يتضح نوع ونطاق التسليمات أو الجدول الزمني، رغم أن أحد المصادر قال إن التسليمات قد تبدأ في الأيام المقبلة.

وعادة ما تحلق الصواريخ الباليستية بسرعة أكبر بكثير من صواريخ كروز أو الطائرات بدون طيار، ويمكن أن تحمل متفجرات أكبر. وقد حذرت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين طهران مراراً وتكراراً من مثل هذه الخطوة، ويواصلون الجهود الدبلوماسية لمنع ذلك.

وتتضمن ترسانة الصواريخ الباليستية لدى موسكو عتاداً روسياً وكورياً شمالياً أقل دقة. وشمل هجوم يوم الاثنين على كييف صواريخ إسكندر-إم المصنعة محليا بالإضافة إلى نماذج كيه KN-23 الكورية الشمالية، التي تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، وكلها تقع على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

وفي الوقت نفسه، يكافح حلفاء أوكرانيا للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في وقت سابق من هذا العام لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في البلاد التي مزقتها الحرب. وذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن العديد من أعضاء الناتو لم يفوا بعد بالالتزامات التي تم التأكيد عليها في قمة الحلف التي عقدت في واشنطن في تموز/يوليو.

في هذه الأثناء، تقترب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى عمق روسيا، لكن سيتعين على كييف الانتظار عدة أشهر بينما تعمل الولايات المتحدة على حل المشكلات الفنية، وهو ما تفعله قبل كل شحنة. وفقا لما قاله مسؤولون أمريكيون لرويترز.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاقية توريد الأسلحة خلال الخريف المقبل، لكن بحسب المصادر، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد. وهذا من شأنه أن يعقد إلى حد كبير قدرة روسيا على مواصلة عملياتها الهجومية وقد يمنح أوكرانيا ميزة استراتيجية. إن إطلاقها من نقاط قريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا مع روسيا قد يسمح لها بضرب منشآت عسكرية بعيدة، مثل مدينتي فورونيج وبريانسك الروسيتين. وفي الجنوب، فإن إسقاطها بالقرب من الخطوط الأمامية قد يسمح بشن هجمات على المطارات أو المنشآت البحرية في شبه جزيرة القرم.

AP Photo/Efrem Lukatsky

في غضون ذلك، أبلغت السلطات في أوكرانيا عن سقوط صاروخ باليستي في وقت سابق اليوم، على معهد تدريب عسكري ومستشفى قريب في مدينة بولتافا شرق أوكرانيا. وقال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا وأصيب 180 على الأقل. وأضاف زيلينسكي: "بحسب المعلومات المتوفرة، ضرب صاروخان باليستيان المنطقة. هاجما مؤسسة تعليمية ومستشفى مجاور، مما أدى إلى تدمير جزئي لأحد مباني معهد الاتصالات. وكان الناس محاصرين تحت الأنقاض. وللأسف، هناك العديد من الضحايا. حاليًا، نعلم أن 41 شخصًا قتلوا".

"لقد أمرت بإجراء تحقيق كامل وسريع في جميع ملابسات ما حدث. وتشارك جميع الخدمات الضرورية في عملية الإنقاذ. وأنا ممتن لكل من ساعد وأنقذ الأرواح منذ اللحظات الأولى بعد الهجوم.من المؤكد أن الحثالة الروس ستيدفعون ثمن هذا الهجوم. إننا نواصل مناشدة كل من لديه القدرة في العالم على وقف هذا الإرهاب: أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الآن. إن الضربات بعيدة المدى التي يمكن أن تحمينا من الإرهاب الروسي مطلوبة الآن، وليس آجلاً. ولسوء الحظ، فإن كل يوم تأخير يعني خسارة المزيد من الأرواح".