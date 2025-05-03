زيلينسكي: "ترامب وأنا متفقان على أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الصحيحة"، والكرملين: "نريد رداً حاسماً من كييف بشأن عرض بوتين لهدنة 3 أيام"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين أوكرانيا وروسيا الشهر الماضي كان خطوة أولى مناسبة نحو حل الصراع، فيما أكد الكرملين، اليوم السبت، إنه يريد ما وصفه برد "حاسم" من أوكرانيا على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام، منتقداً رد فعل كييف حتى الآن بوصفه بأنه "غامض" وبه "خطأ تاريخي".

وأكد زيلينسكي على أن "المحادثة جرت خلال جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان، واصفا إياها بأنها "ربما أفضل محادثة لدينا حتى الآن". وبحسب تصريحاته، فقد أثار مع ترامب الحاجة الملحة لأوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي، والذي ورد أن ترامب رد عليه بأنه "سيعمل على ذلك".

وناقش الرئيس الأوكراني أيضا اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنها "مفيدة للطرفين" وتوفر لأوكرانيا فرصة حماية استثماراتها المستقبلية في أمريكا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "واشنطن سوف تتوقف عن العمل كوسيط مباشر بين روسيا وأوكرانيا، في حين تستمر في تسهيل المحادثات دون التجول حول العالم"، على حد تعبير المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. في هذه الأثناء، دعا ترامب بوتين إلى وقف الهجمات على أوكرانيا، وكتب: "5000 جندي يموتون كل أسبوع - هذا ليس ضروريا. فلاديمير، توقف! دعونا نعقد اتفاق سلام".