نحو الاتفاق؟ تقرير: تقدم بالاتصالات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيدنكو الليلة الماضية (الأربعاء) إن أوكرانيا والولايات المتحدة حققتا "تقدما كبيرا" في محادثاتهما بشأن صفقة المعادن وسوف توقعان اتفاقا في المستقبل القريب.

قالت سفيريدينكو في منشور على موقع X للتواصل الاجتماعي: "عملت فرقنا معًا بشكل مكثف على الاتفاقية، وهناك تقدم ملحوظ. قام فريقنا القانوني بتعديل عدة بنود في مسودة الاتفاقية".

وأضافت سفيريدينكو إن العمل على الاتفاق سيستمر، وأن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب كخطوة أولى لتوثيق التقدم. وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للتلفزيون الرسمي إن المحادثات تحرز تقدما ومن المرجح أن يتم توقيع وثيقة مؤقتة أو مذكرة تفاهم قريبا جدا.