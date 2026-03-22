الولايات المتحدة ترفض عملية مقايضة مع روسيا لضرب أوكرانيا

كشفت تقارير صحافية اليوم الأحد عن محاولة مغلفة بالدهاء الدبلوماسي الروسي لكسر التعاون المخابراتي للولايات المتحدة مع أوكرانيا في مقابل توقف روسيا عن تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية، على ما جاء في موقع N12.

ووفقا لسلسلة تقارير نشرها موقع بوليتيكو ووول ستريت جورنال فقد قُدم العرض لإدارة ترامب خلال الأيام الماضية في إطار محادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء أيضا أن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص لبوتين، قدم العرض خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في ميامي مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. أما الرد فجاء سلبيا وفق ما أكدت جميع التقارير التي أشارت إلى رفض الممثلين الأمريكيين للعرض الروسي.