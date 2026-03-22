الولايات المتحدة ترفض عملية مقايضة مع روسيا لضرب أوكرانيا

كشفت تقارير صحافية اليوم الأحد عن محاولة مغلفة بالدهاء الدبلوماسي الروسي لكسر التعاون المخابراتي للولايات المتحدة مع أوكرانيا في مقابل توقف روسيا عن تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيHandout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

كشفت تقارير صحافية اليوم الأحد عن محاولة مغلفة بالدهاء الدبلوماسي الروسي لكسر التعاون المخابراتي للولايات المتحدة مع أوكرانيا في مقابل توقف روسيا عن تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية، على ما جاء في موقع N12.

Video poster
 ووفقا لسلسلة تقارير نشرها موقع بوليتيكو ووول ستريت جورنال فقد قُدم العرض لإدارة ترامب خلال الأيام الماضية في إطار محادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء أيضا أن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص لبوتين، قدم العرض خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في ميامي مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. أما الرد فجاء سلبيا وفق ما أكدت جميع التقارير التي أشارت إلى رفض الممثلين الأمريكيين للعرض الروسي.

