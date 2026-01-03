في خضم الحرب الدائرة ضد روسيا: زيلنسكي يعلن عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل إقالة وزير الدفاع

في خضم الحرب الدائرة ضد روسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل إقالة وزير الدفاع دينيس شميهال. ومن المتوقع أن يتولى شميهال وزارة الطاقة، وهو قطاع استراتيجي معرض بشكل خاص للغارات الجوية الروسية. ولا تزال التغييرات المعلنة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوكراني.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد زيلينسكي بعمل شميهال في وزارة الدفاع، قائلاً: "أنا ممتن له على عمله المنهجي وعلى تعزيزه للعمليات الرامية إلى ضمان حماية دولتنا"، مضيفاً أن هذا النهج "المنهجي" هو ما يحتاجه قطاع الطاقة الأوكراني تحديداً في الوقت الراهن. وتتعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا باستمرار للقصف الروسي، مما يُجبر السلطات على إجراء إصلاحات متواصلة لضمان إمدادات الكهرباء والتدفئة، لا سيما خلال فصل الشتاء. كما اهتزت وزارة الطاقة في الأشهر الأخيرة بفضيحة فساد واسعة النطاق، أدت إلى استقالة عدد من كبار المسؤولين.

وكان زيلسنكي قد أعلن، أمس الجمعة، عن نيته تعيين ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الحالي البالغ من العمر 34 عامًا، وزيرًا للدفاع، وهو شخصية محورية في التحديث التكنولوجي للبلاد منذ عام 2019. كما أعلن عن تعيين رئيس المخابرات العسكرية، كيريلو بودانوف، في منصب استراتيجي كرئيس للإدارة الرئاسية. ويخلف بودانوف أندريه يرماك، الذي أُقيل على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بقطاع الطاقة.

ويُظهر هذا التعديل الوزاري رغبة الرئيس الأوكراني في تعزيز فريقه حول شخصيات فعّالة، في ظل استمرار البلاد في مواجهة حرب استنزاف وتحديات اقتصادية وطاقية كبيرة.