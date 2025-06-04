أرقام صادمة : معطيات الخسائر البشرية الهائلة خلال الحرب في أوكرانيا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء) أن ما يقرب من نصف مليون جندي أوكراني قُتلوا أو أصيبوا في الحرب مع روسيا. في المقابل، خسر الجيش الروسي نحو مليون جندي، ما بين قتيل وجريح.

قال مسؤولون إنه من الصعب تقدير أعداد الضحايا الروس، إذ يُعتقد على نطاق واسع أنها تُقلل من أعداد ضحاياها. كما أن أوكرانيا تميل إلى عدم نشر أرقام رسمية عن خسائرها. هذه الأرقام مستقاة من دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الليلة الماضية.

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وتظهر الدراسة، التي اعتمدت على أرقام الضحايا من تقديرات الحكومتين الأميركية والبريطانية، من بين جهات أخرى، أن روسيا تتقدم ببطء في أوكرانيا، حيث يقال إن وتيرة التقدم أبطأ من وتيرة القوات الفرنسية والبريطانية في الحرب العالمية الأولى.

منذ يناير/كانون الثاني 2024، لم تسيطر روسيا على سوى على أقل من 1% من أراضي أوكرانيا، رغم تقدمها المستمر. وإجمالاً، تسيطر الآن على حوالي 20% من الأراضي. وقدّر المركز عدد القتلى من الجنود الروس بنحو ربع مليون، وأن ما بين 60 ألفًا و100 ألف جندي أوكراني قُتلوا.