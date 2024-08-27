أول مقابلة مع القائد الأوكراني السري الذي يدير شبكة تجسس مدنية في روسيا

نُشرت الاثنين مقابلة مع قائد القوات الخاصة "ميكولا"، الذي يترأس شبكة تجسس مكونة من مواطنين أوكرانيين، يعيشون -ويقاتلون- داخل حدود روسيا، على قناة "سكاي نيوز". هذه هي المقابلة الأولى للمسؤول السري.

وكشف القائد الذي أطلق عليه المقال بالاسم المستعار "ميكولا"، لـ"سكاي نيوز"، أن مهام المقاومة الأوكرانية داخل المنطقة تشمل التجسس والتخريب و"القضاء" على القوات الروسية. كما تُستخدم المقاومة لمراقبة القوات الروسية وتبادل المعلومات حول كيفية عمل السلطات الروسية في منطقة محتلة.

وتشهد حركة المقاومة هذه، التي تديرها القوات الخاصة الأوكرانية، نموًا، وفقًا لقائدها، الذي قال إن أي شخص بالغ، سواء كان كبيرًا أو شابًا أو ذكرًا أو أنثى، يمكنه الانضمام إليها. وقال "عليهم فقط أن يكونوا مخلصين لأوكرانيا وأن يتحلوا بالشجاعة". وتنشط الحركة السرية في شبه جزيرة القرم، وفي أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا، وكذلك في روسيا.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

وقال القائد ميكولا الذي يحمل رتبة مقدم (عقيد) في القوات الخاصة: "بالطبع العمل الذي يقوم به شعبنا خطير". وأضاف "لكن شعبنا يؤدي مهامه بسلام وهدوء وسرية دون انتظار مكافأة سريعة أو مجد".

وقال ميكولا إن المقاومة بدأت بشكل غير رسمي بعد أن غزت روسيا للمرة الأولى شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا قبل عقد من الزمن. لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت أكثر رسمية وتنظيما، تحت قيادة قوات العمليات الخاصة، استعدادا لغزو بوتين الكامل في عام 2022.

وعندما سُئل عن حجم المقاومة، قال: "لا أستطيع أن أخبركم برقم محدد، لأن هذه المعلومات سرية. لكن يمكنني أن أخبركم أن هناك الآلاف من هؤلاء الأشخاص... أنا سعيد برؤية ذلك، العدد آخذ في الازدياد".