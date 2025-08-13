ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبيون في محادثة: "الأمل في السلام"

قد يعجبك أيضًا -

عقد المستشار الألماني فريدريخ ميرز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا في برلين مساء اليوم (الأربعاء)، بعد محادثة افتراضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين - استعدادا للقمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ستقام في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون العسكرية في أكونور بولاية ألاسكا.

أفادت شبكة سي بي إس أيضًا أنه يُنظر في عقد اجتماع ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي نهاية الأسبوع المقبل.

خلال قمة القادة اليوم، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ترامب مهتم بتحقيق وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا خلال لقائه مع بوتين، وأوضح أنه لم تُجرَ أي محادثات جادة حول تبادل الأراضي، ولكن "لا شيء مُستبعد" فيما يتعلق بفرض عقوبات إضافية على روسيا.

أكد ميرتز أنه "لا مجال للاعتراف القانوني بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا"، وأشار إلى أن ترامب "يشاركنا إلى حد كبير مواقفنا بشأن هذه القضية". وقال إن وقف إطلاق النار سيكون من أهم أولويات القمة.

أعلن زيلينسكي أنه "لا يمكن عقد اجتماع بدون أوكرانيا"، ودعا إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، وأعرب عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار قضية محورية في محادثات ألاسكا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد المحادثة: "عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اليوم القاسم المشترك لأوكرانيا... لا أحد يريد السلام أكثر منا - سلام عادل ومستدام". وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "متحدون في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب".

وفي بريطانيا، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر: "دعمنا لأوكرانيا ثابت - لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة".

بعد ذلك، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قائلاً: "تحدثت قبل قليل مع الرئيس ترامب، وأخبرني أن مهمته هي إعادة السلام إلى أوروبا".