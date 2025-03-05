سوف تؤثر على القدرات العسكرية: التحرك الأمريكي الجديد ضد أوكرانيا

قطعت الولايات المتحدة تعاونها الاستخباراتي مع أوكرانيا، ما قد يؤثر بشدة على قدرتها على مهاجمة القوات الروسية، بحسب تقرير نشرته اليوم (الأربعاء) في صحيفة "فايننشال تايمز"، عن مصادر مطلعة على الأمر. وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل هذا التقرير في محادثة مع الصحيفة.

وكما ذكرنا سابقًا، كان التعاون الاستخباراتي للولايات المتحدة ضروريًا لقدرة أوكرانيا على تحديد الأهداف العسكرية الروسية ومهاجمتها، لذا فهذه ضربة كبيرة لكييف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة علقت مؤقتا شحنات المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية التفاصيل في حديث مع i24NEWS، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستتوقف وتفحص المساعدات للتأكد من أنها تساهم في الحل. وكان الرئيس واضحاً، قائلاً إنه يركز على التوصل إلى السلام وصنعه. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضاً".

وإذا كان التعليق طويلاً، فقد يحاول بوتين استغلال الوقت للضغط من أجل تحقيق احتلال لمناطق إضافية. بل من الممكن أن يقرر بوتين تجنب أي مفاوضات على الإطلاق، معتقدًا أن أي نزاع طويل الأمد بين ترامب وزيلينسكي لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقفه.