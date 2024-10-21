"هذه مجرد البداية..الملايين هنا": توثيق جنود كوريين شماليين في روسيا

تم توثيق 1500 جندي من كوريا الشمالية وهم يتلقون الزي الرسمي والمعدات في ساحة تدريب في شرق روسيا، مما يؤكد التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ستشارك بنشاط على خط المواجهة في أوكرانيا. جاء ذلك الأحد في شبكة سي إن إن.

في الفيديو الذي شاركته أوكرانيا مع شبكة CNN، يمكنك رؤية طابور طويل من الجنود الكوريين الشماليين يقفون في الدور لاستلام زيهم العسكري.

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وأفيد أيضًا أنه عند وصولهم إلى روسيا، طُلب من المجندين الكوريين الشماليين ملء استبيان يتضمن قياساتهم للقبعات وأغطية الرأس والزي الرسمي والأحذية.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي جنودًا يصلون إلى ساحة تدريب سيرجيفكا بالقرب من الحدود الروسية الصينية. وفي الفيديو، يُسمع متحدث روسي في الخلفية يقول: "لا يمكننا تصويرهم"، قبل أن يضيف: "هناك المزيد، هناك الملايين منهم هنا. ها هي التعزيزات الجديدة. هذه مجرد البداية. "

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

يشار الى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر مرارا وتكرارا بشأن التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية، بل وقال هذا الأسبوع في قمة الناتو إن "الآلاف" من الجنود الكوريين الشماليين في طريقهم إلى روسيا.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها كوريا الشمالية بشكل كبير في صراع دولي. وتمتلك كوريا الشمالية أحد أكبر الجيوش في العالم، إذ يبلغ تعداده 1.2 مليون جندي، لكن العديد من جنودها يفتقرون إلى الخبرة القتالية.

وخلال زيارة بوتين إلى العاصمة الكورية الشمالية في يونيو/حزيران الماضي، تعهدت الدولتان باستخدام كل الوسائل المتاحة لهما لتقديم مساعدة عسكرية فورية في حالة تعرض الآخر لهجوم، وذلك في إطار اتفاق دفاعي تاريخي. إن البلدين حليفان طبيعيان، وكلاهما منبوذان من الغرب.