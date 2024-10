"هذه مجرد البداية..الملايين هنا": توثيق جنود كوريين شماليين في روسيا

تم توثيق 1500 جندي من كوريا الشمالية وهم يتلقون الزي الرسمي والمعدات في ساحة تدريب في شرق روسيا، مما يؤكد التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ستشارك بنشاط على خط المواجهة في أوكرانيا. جاء ذلك الأحد في شبكة سي إن إن.

في الفيديو الذي شاركته أوكرانيا مع شبكة CNN، يمكنك رؤية طابور طويل من الجنود الكوريين الشماليين يقفون في الدور لاستلام زيهم العسكري.

https://x.com/i/web/status/1847327315849576734