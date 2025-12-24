زيلينسكي يكشف عن خطة ترامب لإنهاء حرب روسيا-أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل أحدث خطة تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي إن الخطة تم الاتفاق عليها بين مفاوضين من كييف وواشنطن، وأُرسلت إلى موسكو لإبداء الرأي.

وتشمل الخطة ضمانات أمنية لأوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب الحرب، وآليات لتقديم المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.

وفقاً للخطة، ستعترف روسيا بسيادة أوكرانيا كدولة مستقلة، والمناطق التي احتلتها روسيا خلال الحرب ستُعلن كـ"خط تماس" بين الدولتين. في حال غزت إحدى الدولتين الأخرى، سيتم إلغاء جميع الضمانات الأمنية والاقتصادية للاتفاق. من أجل ضمان سلام طويل الأمد بين الدولتين، سيتم إنشاء آلية رقابة على "خط التماس".

الضمانات الأمنية في الاتفاق تشمل اتفاقًا بين أوكرانيا وحلف الناتو، والذي سيقدم ضمانة أمنية للدولة في حال حدوث غزو روسي، بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات على روسيا. سيتم تحديد قوام الجيش الأوكراني بـ 800 ألف شخص، وروسيا ستضع سياسة عدم اعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا. ومع ذلك، لم يُذكر في الخطة أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم أوكرانيا بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية، وستكون المفاعلات النووية في البلاد تحت إشراف أمريكي وروسي.

فيما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، بالإضافة إلى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتم إنشاء عدة صناديق لتطوير الاقتصاد الأوكراني، بما في ذلك للمساعدات الإنسانية بهدف إعادة إعمار البلاد من أضرار الحرب. كذلك، ستلتزم أوكرانيا ضمن الاتفاقية بإجراء انتخابات في البلاد، وذلك وفقًا للمطلب الأصلي لروسيا لإنهاء الحرب.