ترامب يكشف عن موعد ومكان لقاءه مع الرئيس بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (الجمعة - السبت) أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل. وكانت آخر زيارة لبوتين للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015.

أكد الكرملين اللقاء، حيث صرّح مستشار بوتين، يوري أوشاكوف، قائلاً: "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، لذا من المنطقي أن يُعقد الاجتماع في ألاسكا". ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وقال ترامب إنه "يعتقد أن بوتين وزيلينسكي يرغبان في تحقيق السلام".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي قدّم لإدارة ترامب هذا الأسبوع اقتراحًا شاملًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مطالبًا كييف بتنازلات إقليمية كبيرة مقابل وقف الأعمال العدائية، وفقًا لمصادر أوروبية وأوكرانية. إضافةً إلى ذلك، أبلغ بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أنه سيوافق على وقف إطلاق نار شامل إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من منطقة دونيتسك الأوكرانية بأكملها. وستسيطر روسيا حينها على منطقتي دونيتسك ولوهانسك، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي احتلتها عام 2014.

مع ذلك، رفض زيلينسكي رفضًا قاطعًا اقتراح ترامب بأن اتفاق السلام بين البلدين قد يشمل "تبادلًا للأراضي" - وهي خطة من شأنها أن تؤدي فعليًا إلى نقل الأراضي إلى موسكو. وقال في خطاب مصور من مكتبه في كييف: "لن يسلم الأوكرانيون أراضيهم للمحتل". وأضاف: "أي قرار يُتخذ ضدنا، دون مشاركة أوكرانيا، هو في الوقت نفسه قرار ضد السلام. هذه قرارات ميتة ولن تُجدي نفعًا أبدًا".

في وقت سابق، وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى البيت الأبيض، حيث وقّعا اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب بين البلدين. ووصف ترامب هذا الحدث بأنه "لحظة تاريخية". وفي وقت لاحق، أعلن زعيما أرمينيا وأذربيجان ترشيحهما لترامب لجائزة نوبل للسلام.