هجوم صاروخي كثيف على أوكرانيا: زيلينسكي يطالب بـ"رد فعل واسع النطاق"

نفذ هجوم صاروخي روسي واسع النطاق، صباح (الجمعة)، على أوكرانيا. وتم خلالها مهاجمة شبكات النقل ومنشآت الطاقة المركزية في جميع أنحاء البلاد.

وفقا للتقارير الواردة في البلاد، هاجمت روسيا منشآت الطاقة في منطقة لفيف وفي منطقة ايفانو فرانكيفسك حدثت أضرار في مرافق البنية التحتية للطاقة. وفي منطقة ترنوبل، لا يزال حوالي 50٪ من المنطقة بدون كهرباء.

وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي عقب الهجوم: "ضربة صاروخية روسية أخرى ضد أوكرانيا. صواريخ كروز وصواريخ باليستية. وبحسب التقارير، تم إطلاق 93 صاروخًا، بما في ذلك صاروخ كوري شمالي واحد على الأقل. وتم إسقاط ما مجموعه 81 صاروخًا، بينها 11 صاروخًا من طراز كروز، من قبل طائراتنا من طراز F-16 بالإضافة إلى ذلك، استخدم الروس ما يقرب من 200 طائرة بدون طيار في الهجوم هذا. لقد كان هذا أحد أكبر الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة لدينا".

وهاجم زيلينسكي قائلا: "هذه هي خطة السلام لبوتين: تدمير كل شيء. هذه هي الطريقة التي يريد التفاوض بها، من خلال ترويع الملايين من الناس. إنه ليس محدودا في القدرات بعيدة المدى ولا في شراء المكونات اللازمة لتصنيع الصواريخ. إن النفط يمنح بوتين ما يكفي من المال لكي يؤمن بإمكانية الإفلات من العقاب، فإن الأمر يتطلب رداً قوياً من جانب العالم: فالهجوم الضخم يجب أن يُقابل برد هائل. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الإرهاب".

وأضاف زيلنسكي "إذا كان القادة خائفين من الرد على الارهاب أو اعتادوا عليه، فإن بوتين يرى في ذلك إذنًا للاستمرار. هناك حاجة إلى أنظمة باتريوت لإسقاط هذه الصواريخ وإثبات أن الإرهاب لن يحقق أهدافه. ويجب تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب لإنها تؤثر حقًا على إنتاج الصواريخ الروسية".

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وحتى الآن، أعلنت إدارة بايدن الدعم الأبرز في الآونة الأخيرة، عندما أعلنت أن الولايات المتحدة تخطط لنقل حزمة أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار. وهكذا، يريد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن يكون لديه الوقت لتقوية الدولة التي تحاربها روسيا، قبل أن يغادر منصبه في يناير/كانون الثاني.

وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إنه من المتوقع أن تشمل الشحنات القادمة في الغالب الذخيرة والمدفعية، من بين أشياء أخرى، لأنها أسهل في الشحن. يمكن أن تستغرق المعدات الثقيلة مثل المركبات المدرعة أو الدبابات شهورًا لفحصها وتخليصها قبل الشحن.