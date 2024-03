روسيا : مقتل 80 شخصا في إطلاق النار بموسكو وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يعلن مسؤوليته

شهدت موسكو مساء أمس الجمعة أكبر هجوم عدائي في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تأكد مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته بعد أن فتحت فرقة من المسلحين يرتدون ملابس قتالية النار وفجرت عبوات ناسفة في قاعة مدينة كروكوس، وهي قاعة للحفلات الموسيقية خارج العاصمة.

وأعقب الهجوم إخلاء مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد وتعزيز الأمن في المطارات ومحطات القطار. وتم إلغاء الأحداث الجماهيرية في عطلة نهاية الأسبوع في موسكو ومناطق أخرى من البلاد.

وفي غضون أكثر من 12 ساعة منذ وقوع المأساة، لم يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي تصريح.

وسارع بعض المسؤولين الروس ومصادر الدعاية إلى اتهام أوكرانيا بالهجوم. وكتب الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن في البلاد دميتري ميدفيديف على قناته على تليغرام: "الإرهابيون لا يفهمون إلا الإرهاب الانتقامي. لن تساعد أي محاكمات أو تحقيقات إذا لم يتم التصدي للقوة بالقوة، والقتل بالإعدامات الكاملة للإرهابيين والقمع ضدهم وعائلاتهم."

وأضاف أنه إذا ثبت أن الهجوم الإرهابي نفذه "إرهابيون من نظام كييف"، فمن المستحيل التعامل معهم ومع "ملهميهم الأيديولوجيين" بشكل مختلف.

وسرعان ما رد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك على هذه المزاعم قائلاً: "دعونا نكون صريحين بشأن هذا: لا علاقة لأوكرانيا على الإطلاق بهذه الأحداث".

وأضاف: "لدينا حرب واسعة النطاق وشاملة مع الجيش النظامي الروسي ومع الاتحاد الروسي كدولة. وبغض النظر عن كل شيء، سيتم تحديد كل شيء في ساحة المعركة".

وقال ممثل عن جماعة مسلحة روسية موالية لأوكرانيا "فيلق حرية روسيا" لنوفايا غازيتا أوروبا : "من الواضح أننا لم نكن نحن".

كما لفت البعض الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة حذرت في 8 مارس من احتمال وقوع هجمات إرهابية في روسيا خلال 48 ساعة. ثم وصف بوتين ذلك بأنه "ابتزاز".

وبعد الحادث، أنكرت واشنطن أن لديها معلومات استخباراتية عن أي خطط إرهابية محددة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها، ومن الواضح أن أفكارنا ستكون مع ضحايا هذا الهجوم المروع بإطلاق النار".