ترامب: بدأت بتنظيم قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) على شبكة التواصل الاجتماعي Truth أنه سينظم قريبًا قمة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا. وقال: "اتصلت بالرئيس بوتين وبدأت بتنظيم لقاء، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد هذا اللقاء، سنعقد اجتماعًا ثلاثيًا يشمل الرئيسين وأنا".

استغرق لقاء ترامب مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين آخرين أكثر من ساعتين، وانقطع في منتصفه من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفاد يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، أن الحديث بين الاثنين استمر حوالي 40 دقيقة، وأنهما أيدا إجراء اتصالات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

"كان لي لقاء جيد جدًا مع ضيوف مُحترمين في البيت الأبيض، والذي انتهى بلقاء إضافي في المكتب البيضاوي"، كتب ترامب على الشبكة الاجتماعية التي يملكها. "رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، مستشار ألمانيا فريدريخ ميرتس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وأمين عام الناتو مارك روته".

ترامب رحّب بالمحادثات وبالتقدم نحو حل إنهاء الحرب بين الدولتين. "خلال الاجتماع ناقشنا ضمانات أمنية لأوكرانيا، وهي ضمانات ستُقدَّم من قبل دول أوروبية مختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع سعداء جداً بإمكانية تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. كان ذلك خطوة مبكرة وجيدة جداً للحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات. نائب الرئيس جيه. دي. فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف فيتكوف ينسقون مع روسيا وأوكرانيا".

عُقد الاجتماع بعد ثلاثة أيام فقط من لقاء ترامب وبوتين في قمة أُقيمت في ألاسكا. وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض مرتدياً بدلة رسمية، وذلك بعد أن وبخه الرئيس الأمريكي في زيارته السابقة للمكتب البيضاوي بسبب مظهره غير الرسمي.

قال ترامب، وإلى جانبه زيلينسكي، إن "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لكننا سنكون مشاركين في الأمن". وأضاف أيضًا: "نحن نهدف إلى سلام طويل الأمد - سنعمل مع كلا الطرفين وسنتأكد من أن ذلك سينجح".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن أوكرانيا عرضت على الولايات المتحدة شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار من واشنطن مقابل ضمانات أمنية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تشتري أوكرانيا طائرات مسيرة بقيمة 50 مليار دولار.