تقرير: أوكرانيا ستبدأ مشاورات حول إنهاء الحرب

أفادت وكالة رويترز يوم السبت أن أوكرانيا ستبدأ قريبًا مشاورات مع الولايات المتحدة وأوروبا لإنهاء حربها مع روسيا. وتأتي هذه التصريحات بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة نهائية لقطع إمدادات الأسلحة عنه إذا لم يتخذ إجراءً لإنهاء الحرب.

وافق زيلينسكي على تشكيل الوفد الأوكراني وتعليمات المفاوضات ذات الصلة. ويزعم التقرير أنه سيتم إرسال ممثلين أوكرانيين لحماية المصالح المشروعة للبلاد وأسس الأمن الأوروبي.

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أمس خطة من 28 نقطة، أعدها الرئيس الأمريكي سرًا لإنهاء الحرب. وتتضمن الخطة، من بين أمور أخرى، التنازل عن أراضٍ، وتقليص حجم الجيش الأوكراني، وحظرًا دائمًا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي في الواقع تتبنى المطالب الرئيسية لروسيا.

صرح مسؤولون أمريكيون لوكالة الأنباء أن المقترح صيغ بعد مشاورات مع رستم عمروف، أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والذي يُعتبر حليفًا مقربًا لزيلينسكي، والذي شغل منصب وزير الدفاع في عهده حتى يوليو\تموز الماضي.

في غضون ذلك، وبعد حديثه مع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تمكنتا من "التغطية على جوانب كثيرة من مقترحات الجانب الأمريكي لإنهاء الحرب". وأعرب عن امتنانه للجهود المبذولة. وأضاف: "لطالما احترمت أوكرانيا، ولا تزال، رغبة الرئيس ترامب في إنهاء سفك الدماء، وفرقنا جاهزة للعمل على مدار الساعة".