انفجارات كبيرة وقعت الليلة (بين الجمعة والسبت) إثر هجوم على مستودعات ذخيرة روسية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 101 طائرة مسيرة.

ومن بين الطائرات بدون طيار التي تم تدميرها، 53 طائرة مسيرة كانت في منطقة بريانسك، و18 في منطقة كراسنودار، و5 فوق أراضي منطقة كالوغا، وثلاث مسيرات فوق أراضي منطقتي تفير وبلغراد، وأيضًا فوق سمولينسك وكورسك وبلجيكا. مناطق بحر آزوف في أراضي البلاد. في توثيقات الهجمات، يمكنك رؤية كرات نارية ضخمة عقب الهجمات.

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بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مستودعين كبيرين للذخيرة تابعين للجيش الروسي قد أصيبا دفعة واحدة. الأول - بالقرب من قرية كاماني في منطقة كراسنودار. والثاني - مقر ترسانة المدفعية الصاروخية الثالث والعشرون في منطقة تفير، ليس بعيدًا عن توروفيتز، حيث، على ما ذكر، وفقًا للتقارير، وقع هجوم كبير على مستودعات الأسلحة يوم الأربعاء. وسجلت تسجيلات الأقمار الصناعية الحرائق التي اندلعت جراء تلك الهجمات.

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وبحسب الإعلان الرسمي أيضًا، تم اعتراض طائرتين بدون طيار في منطقة تيكورتسكي في كراسنودار، وأصابت الشظايا مستودعًا للذخيرة، ونتيجة لذلك بدأت المتفجرات في الانفجار، حسبما قال المحافظ، وتم إجلاء سكان القرية المجاورة، ولم تقع إصابات.