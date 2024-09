انفجارات كبيرة وقعت الليلة (بين الجمعة والسبت) إثر هجوم على مستودعات ذخيرة روسية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 101 طائرة مسيرة.

ومن بين الطائرات بدون طيار التي تم تدميرها، 53 طائرة مسيرة كانت في منطقة بريانسك، و18 في منطقة كراسنودار، و5 فوق أراضي منطقة كالوغا، وثلاث مسيرات فوق أراضي منطقتي تفير وبلغراد، وأيضًا فوق سمولينسك وكورسك وبلجيكا. مناطق بحر آزوف في أراضي البلاد. في توثيقات الهجمات، يمكنك رؤية كرات نارية ضخمة عقب الهجمات.

