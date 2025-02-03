اغتيال في موسكو؟ مقتل قيادي أوكراني منشق في انفجار في منزله

وقع انفجار، اليوم (الاثنين)، في مبنى سكني فخم شمال غرب موسكو. وتعرف موقع "كوميرسانت" على أحد الضحايا بأنه أرمين سركيسيان، مؤسس كتيبة قاتلت في صفوف الجيش الروسي، والمطلوب لدى أوكرانيا. وذكرت تاس أن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة ناسفة مجهولة، حيث تشتبه السلطات الروسية في وجود مؤامرة لاغتياله.

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ووفقا للسلطات الأمنية الأوكرانية ،يعتبر ساركيسيان من المقربين من الرئيس الأوكراني الموالي المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، وهو في قائمة المطلوبين الدولية منذ عام 2014 بتهمة تنظيم عمليات قتل في مركز كييف.

في حين أشارت بعض التقارير الأولية إلى أن سركيسيان قتل في الانفجار، كتب في موقع "كوميرسنت" أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. ويشمل الجرحى الآخرين الحراس الشخصيين لسركيسيان. بعد حوالي ساعتين، تم تأكيد الأنباء التي تقول أن سركيسيان قد قتل فعلا في ذلك الاغتيال.