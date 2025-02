اغتيال في موسكو؟ مقتل قيادي أوكراني منشق في انفجار في منزله

وقع انفجار، اليوم (الاثنين)، في مبنى سكني فخم شمال غرب موسكو. وتعرف موقع "كوميرسانت" على أحد الضحايا بأنه أرمين سركيسيان، مؤسس كتيبة قاتلت في صفوف الجيش الروسي، والمطلوب لدى أوكرانيا. وذكرت تاس أن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة ناسفة مجهولة، حيث تشتبه السلطات الروسية في وجود مؤامرة لاغتياله.

