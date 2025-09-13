دونالد ترامب يدعو "الناتو" إلى التوقف عن شراء النفط الروسي: "مستعد لعقوبات كبيرة على موسكو"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، إنه مستعد لفرض عقوبات كبرى على روسيا، "إذا وافقت جميع دول الناتو على التوقف عن شراء النفط من روسيا"، واعتبر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن التزام الناتو بتحقيق النصر في حرب أوكرانيا "كان أقل بكثير من 100%"، وقال إن "شراء بعض دول الناتو للنفط الروسي هو أمر صادم".

وقال إن هذا "يضعف موقفكم التفاوضي وقوتكم في المساومة مع روسيا بشكل كبير". وتابع: "على أي حال، أنا جاهز للتحرك عندما تكونون أنتم جاهزين. فقط قولوا متى؟"، وتابع "أعتقد أن هذا، بالإضافة إلى قيام الناتو، ككتلة، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، على أن تُلغى كلياً بعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيكون له فائدة كبيرة أيضاً في إنهاء هذه الحرب الدموية، والسخيفة"