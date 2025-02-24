خطوة غير عادية: إسرائيل والولايات المتحدة تصوت في الأمم المتحدة ضد إدانة روسيا

في الذكرى الثالثة للحرب: صوتت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم (الاثنين) ضد مقترح لإدانة روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا. واعتمدت جمعية الأمن القرار الذي صاغته كييف، ووافقت على إدانة روسيا. 93 دولة مدعومة. وهذه خطوة غير عادية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تجنبتا حتى الآن مثل هذه التحركات في الأمم المتحدة.

حاولت الولايات المتحدة الترويج لقرار إنهاء الحرب دون إدانة موسكو، ولكن بسبب التعديلات التي أدخلت على اقتراحها، لم تنجح في القيام بذلك، واضطرت في النهاية إلى التصويت ضد اقتراحها. وللمرة الأولى منذ الغزو الروسي، وجدت الولايات المتحدة وروسيا نفسيهما متمسكتين بنفس الموقف ومعارضتين للقرار المقترح الذي يعرّف روسيا بالمعتدي.

يشير القرار الذي تمت الموافقة عليه أخيرًا إلى "الغزو الشامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي" ويذكر الحاجة إلى تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة السابقة "التي تم اعتمادها ردًا على العدوان على أوكرانيا". امتنعت 65 دولة عن التصويت وعارضت 18 دولة، بما في ذلك، كما ذكرنا، إسرائيل والولايات المتحدة.

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وكان القرار الأصلي الذي اقترحته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب دون الإشارة إلى عدوان موسكو ودعمها لسلامة أراضي أوكرانيا. وهو اقتراح ينحرف بشكل كبير عن الخط المؤيد لأوكرانيا الذي تبنته الإدارة السابقة.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب العديد من كبار المسؤولين في دائرة دونالد ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والمبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يتعامل أيضًا مع قضية الحرب في أوكرانيا، الأسئلة حول مسؤولية روسيا عن بداية الحرب، بل وزعموا أن الغزو حدث نتيجة الاستفزازات الغربية.