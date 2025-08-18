ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض: "آمل أن نتوصل إلى السلام"

قد يعجبك أيضًا -

هذه المرة مرتدياً بدلة رسمية، وصل رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم (الاثنين) إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إطار القمة في واشنطن. تأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من القمة بين ترامب ورئيس روسيا، فلاديمير بوتين، في ألاسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع. سينضم إلى اللقاء ممثلون آخرون من دول أوروبا المختلفة، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريخ ميرتس، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون.

قال ترامب في البيت الأبيض، وإلى جانبه زيلينسكي، إن "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لكننا سنكون مشاركين في الأمن". كما تطرق ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "آمل أن نصل إلى السلام. إذا سارت الأمور كما ينبغي، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي. أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب الطويلة". فرد زيلينسكي: "يجب وقف الحرب. أنا مستعد لاجتماع ثلاثي".

وأضاف ترامب: "نحن نهدف إلى سلام طويل الأمد - سنعمل مع الجانبين وسنتأكد من أن ذلك سينجح". بعد أن قال الرئيس زيلينسكي إنه سيجري انتخابات إذا حدث وقف لإطلاق النار، وشرح الصعوبة في جعل الناس يصوتون خلال الحرب، الرئيس ترامب، الذي طرح مرارًا فكرة ولاية ثالثة، اقترح أن لديه فكرة لـ"ثلاث سنوات ونصف إضافية من اليوم"، عندما تنتهي ولايته الثانية.

"أتعني أنه إذا كنا في حالة حرب مع أحد ما، فلن تكون هناك انتخابات أخرى؟" قال. "آه، هذا جيد."

زيلينسكي ضحك ثم قال لا.