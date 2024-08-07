في إطار العملية التي بدأت أمس (الثلاثاء)، اقتحمت قوات أوكرانية شمال غرب بلدة سودجي الحدودية في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية ذلك، حيث أفادت عن "ضربات جوية وصواريخ ونيران مدفعية وعمليات نشطة في الميدان، تمنع العدو من التقدم في عمق أراضي الاتحاد الروسي". وبحسب مصادر روسية، قال الجنرال الروسي جيرازيموف، إن الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك قد توقف.

وبحسب التقارير فقد سيطرت القوات الأوكرانية على عدد من البلدات والقرى في المنطقة. وأفادت قنوات تليغرام الموالية لروسيا، بأن القوات الأوكرانية تسيطر على محطة قياس الغاز سودجي، وهي منشأة حدودية مركزية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبحسب التقارير فقد وقعت خسائر كثيرة في العتاد من الجانبين وأسرى من بين جنود الجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الجوية الروسية مروحية واحدة على الأقل من طراز Ka-52، وبحسب تقارير غير مؤكدة، تم إسقاط مروحيات أخرى. من ناحية أخرى، أفاد جنود أوكرانيون بأسر 35 جنديًا روسيًا.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة نقاش في مجلس الأمن القومي الروسي في ظل الأحداث في منطقة كورسك وقال: "لقد قام نظام كييف باستفزاز آخر على نطاق واسع ويطلق النار بشكل عشوائي". ولا تزال الاستراتيجية الأوكرانية غير واضحة، ويمكن الافتراض بحذر أنها قد تكون محاولة للاستيلاء على الأراضي الروسية كوسيلة للضغط على الجيش الروسي، الذي تمكن من التقدم واحتلال المزيد من الأراضي في منطقة دونباس في الأسابيع الأخيرة. وقد تكون محاولة لتشتيت انتباه القوات الروسية وجعلها تنقل جزءاً من القوات إلى منطقة كورسك.