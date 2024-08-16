"روسيا غير منتصرة، وهذه أهدافنا وخططنا للعملية في كورسيك": مستشار زيلينسكي في مقابلة خاصة

بعد عشرة أيام من غزو منطقة كورسك في روسيا، يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سبل تثبيت السيطرة، ويبدو أن السلطات في كييف تنوي التمسك بالمنطقة في المستقبل المنظور. المسؤولة عن الشؤون الخارجية يانا سوريادنا بقناتنا العبرية مع ميخائيلو بودولياك، مستشار كبير بمكتب الرئيس الأوكراني حول أهداف العملية والرسالة التي يحملها لإسرائيل في سياق التعاون الروسي الإيراني.

يقول بودلياك"استغل الاتحاد الروسي أراضيه على الحدود، بما في ذلك كورسك، من أجل الهجوم في عمق أراضي أوكرانيا، وإلحاق الضرر بالسكان المدنيين، على مسافة 30-40-70 كيلومترا، وذلك باستخدام الأدوات الموجودة على أراضي روسيا"،

تواصل أوكرانيا، ولو ببطء أكبر، توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها داخل روسيا. وفي كييف، يثيرون إمكانية تشكيل حكم عسكري، ويؤكدون أنهم سيسمحون بممرات إنسانية لأولئك الذين يريدون المغادرة، فضلاً عن الوصول إلى المنظمات الدولية. وبعد عشرة أيام من الغزو، تتحدث أوكرانيا بوضوح عن أهداف العملية.

وأضاف: "لكي نكون قادرين على منع تدمير البنية التحتية المدنية على أراضي أوكرانيا، في سومي وتشرنيهيف وجزء من مناطق خاركيف، كان علينا تنفيذ عملية تهدف إلى دفع القوات الروسية من هناك إلى مسافة أبعد من 50 إلى 100 كيلومتر، هذا هو الهدف الأول، وهو حماية السكان المدنيين، والهدف الثاني الذي لا زالنا نعمل عليه،وهو قطع الإمدادات اللوجستية على طول الجبهة بأكملها".

ويتابع بودولياك: "الهدف الثالث هو تدمير البنية التحتية العسكرية، فهناك الكثير منها، وليس فقط في منطقة كورسك. والهدف الرابع هو كشف عجز روسيا التام عن السيطرة على أراضيها، واتخاذ القرارات بسرعة. و بشكل عام، لا بد من القول إن كل ما نعرفه عن الجانب العسكري، وعن القوات المسلحة والتسلسل الهرمي، كل هذا مجرد أسطورة كبيرة تكشفها أوكرانيا مرارًا وتكرارًا.".

وفي محاولة لصد التقدم الأوكراني، تعمل روسيا على زيادة قواتها لكنها لا تزال تحاول عدم المساس بشكل كبير بالوحدات الموجودة على الجبهة في أوكرانيا، حيث تواصل في الوقت نفسه تقدمها ببطء. ولهذا السبب يأتي التعزيز، من بين أمور أخرى، من خلال المجندين الجدد عديمي الخبرة. وأضاف: "استخباراتنا تتابع هذا. نرى تحركات معينة لقوات الأمن الروسية، لكن دعونا ننتظر اللحظة التي سيكون لها تأثير كبير. هناك مفارقة هنا، لأننا لا نرى أي اهتمام بين السلطة الروسية وبين السوفييتي بوتين في التركيز على كورسك، والأحداث هناك. إنهم يقللون من شأن المعلومات المتعلقة بالأمر، ويعطون الانطباع الواضح بأنه لا شيء يحدث هناك الآن".

الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ عامين ونصف، وبدت قبل أسبوعين وكأنها حرب استنزاف لا يعرف متى تنتهي. الحديث يدور الآن على نقطة تحول، ويبدو من المرجح أن يكون لها تأثير كبير. وعلى الرغم من افتقار أوكرانيا إلى الجنود في مواجهة الجيش الروسي، فإن بودولياك مقتنع بأن بلاده لديها فرصة لتحرير جميع أراضيها. "أولا وقبل كل شيء، روسيا لم تربح هذه الحرب. ولن تفوز. ثانيا، من الممكن محاربتها بفعالية - يمكنك دفعها إلى الزاوية إذا كان هناك المزيد من الأسلحة. أقول هذا طوال الوقت. انظروا، ما هي الوسائل التي تستخدمها روسيا في هذه الحرب؟ أولاً، يعتمد كل شيء على الطيران الاستراتيجي، بما في ذلك صواريخ كروز التي تضرب البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا. وما هو المطلوب للتعامل معها؟ أنظمة دفاع إضافية، بما في ذلك من طراز باتريوت. 10-15 من هذه الأنظمة ستغلق السماء."

وفيما يتعلق بالعلاقة بين روسيا وإيران، أضاف: "لا أرى أن روسيا لديها أي موارد على الإطلاق. لا يبدو أن الاقتصاد كما يستعرضونه. وافتقار روسيا واضح للغاية لدرجة أنها تستخدم الأسلحة إلى أقصى حد التي تزودها بها دولتا كوريا الشمالية - التي تزودها بالذخائر والصواريخ الباليستية، وإيران - التي تزودها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وبدون هذه المساعدة، فإن نقص الموارد واضح للغاية. أعتقد أنه من الممكن وضع نهاية عادلة لهذه الحرب، وليس هناك سوى نهاية واحدة عادلة، وهي هزيمة الاتحاد الروسي".

وردا على سؤال كيف يفسر أن إسرائيل تتجنب الحديث عن روسيا علنا وإدانتها لتعاونها مع أعداء إسرائيل - يؤكد أن هذا حقها، لكنه يحذر أيضا: "من حق الحكومات أن تلتزم بسياساتها الوطنية التي اختاروها، وأن يقولوا علناً ما قرروه، ولكنك على حق تماماً، وهذا موقف غريب. كل ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط – لروسيا مصلحة واضحة فيه. ولذلك، إذا لم يتم حل قضية روسيا، فلن يتم حل هذه القضية أيضا. لأن إيران حليف استراتيجي لروسيا.

وأضاف: "لا أفهم كيف يمكن رؤية جانب واحد، أي إيران والتهديد منها، وعدم رؤية شريكتها (روسيا) التي تشكل في الواقع مركز الموارد والدبلوماسية، وتدعم موقفها على كل الساحة الدولية... ومن غير الواضح أيضًا كيف لا تزال روسيا، على سبيل المثال، في مجلس الأمن”.

"أعتقد أنك إذا كنت تريدون أن تربحون الحرب... لن أتحدث عن إسرائيل تحديداً ولكن سأقول بشكل عام... إذا كنت تريد أن تكسب الحرب، فأي حرب، وإذا كانت حرباً من أجل وجودك في المستقبل، عليك أن تكون صادقاً جداً بشأن أسبابه، ومن يشارك في هذه الحرب ضدك، ومن يمول هذه الحرب، ومن ينصح عدوك. ثم سيكون لديك فرص لتحقيق النصر الكامل. إذا تظاهرت بوجود نوع من الحرب الأسطورية في مكان ما، فيمكن أن تكون هذه الحرب لا نهاية لها. بما في ذلك في الشرق الأوسط. أعتقد أننا يجب أن نتوقف عن اللعب بالأصوات النصفية، ونقول بوضوح: أولاً وقبل كل شيء، إيران عدو. الأمر الثاني – روسيا شريك استراتيجي للعدو وتكمل تمويله. وهذا يعني أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على إسرائيل. مرة أخرى، هذا رأيي الشخصي، للحكومة الإسرائيلية الحق في اتخاذ أي موقف بشأن هذه القضية".