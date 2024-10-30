البنتاغون: "جنود كوريا الشمالية موجودون بالفعل في أوكرانيا"

وقالت مصادر لشبكة CNN، االثلاثاء، إن عدداً صغيراً من الجنود الكوريين الشماليين، الذين جاءوا للقتال إلى جانب الروس، موجودون بالفعل داخل أوكرانيا. ويتوقع المسؤولون أن يرتفع هذا العدد مع استكمال الكوريين الشماليين تدريباتهم في شرق روسيا وبدء التحرك نحو الخطوط الأمامية للحرب.

وبذلك فإن تواجد القوات الكورية الشمالية داخل أوكرانيا يتجاوز بالفعل ما أقره حلف شمال الأطلسي والبنتاغون الليلة الماضية، بعد أن أصبح معروفا أن عشرة آلاف جندي كوري شمالي يتدربون في شرق روسيا، وأن بعضهم في طريقهم إلى منطقة كورسك في البلاد، دعونا نتذكر أن القوات الأوكرانية سيطرت على الأراضي داخل كورسك منذ أغسطس/آب.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أمس، في إشارة إلى الجنود الكوريين الشماليين:"يبدو أن العديد من هؤلاء الجنود موجودون بالفعل في الخدمة". ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي "إن الولايات المتحدة لا يمكنها حتى الآن التحقق من التقارير التي تفيد بأن جنود كوريا الشمالية موجودين بالفعل داخل أوكرانيا".

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه القضية معبرا عن مخاوفه، قائلا: "أنا قلق بشأن ذلك، يتعين على الأوكرانيين الرد بقوة إذا اجتازت القوات الكورية الشمالية إلى أوكرانيا".