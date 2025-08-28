مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على أوكرانيا

قد يعجبك أيضًا -

أدى هجوم مشترك بطائرات مسيّرة وصواريخ روسية على عاصمة أوكرانيا الليلة (الخميس)، إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 24 آخرين، وذلك وفقًا لمصادر رسمية في أوكرانيا.

قال وزير الداخلية إيغور كليمينكو إن طفلين كانا من بين القتلى، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى. وتوجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض. ويُعدّ هذا أول هجوم كبير بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف منذ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات..

رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، نشر في تغريدة على حسابه في منصة X أن "حاليًا في كييف، قوات الطوارئ تقوم بإخلاء أنقاض مبنى سكني عادي بعد هجوم روسي. هجوم ضخم آخر ضد مدننا ومجتمعاتنا. مرة أخرى قتل. وللأسف، على الأقل 8 أشخاص لقوا حتفهم. واحدة منهم طفلة. تعازيّ لكل عائلاتهم وأحبائهم. قد يكون لا يزال هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض. العشرات من الجرحى. هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية اليوم هي رد واضح لكل من في العالم، على مدى أسابيع وأشهر، يدعو لوقف إطلاق النار والدبلوماسية الحقيقية. روسيا تختار الصواريخ الباليستية بدلًا من طاولة المفاوضات".

كما دعا لرد من الصين والنمسا ولعقوبات على روسيا: "نتوقع رداً من الصين على ما يحدث. الصين دعت مراراً وتكراراً إلى عدم توسيع الحرب وإلى وقف لإطلاق النار. لكن هذا لا يحدث بسبب روسيا. نتوقع رداً من النمسا... وحان الوقت بالتأكيد لفرض عقوبات جديدة وقاسية على روسيا على كل ما تفعله. جميع المهل انتهت، عشرات الفرص للدبلوماسية دمرت. يجب أن تشعر روسيا بالمسؤولية عن كل ضربة، عن كل يوم من هذه الحرب. ذكرى أبدية لكل ضحايا روسيا!".

في حين بدا أن الضغط الدبلوماسي لإنهاء الحرب لم يكتسب زخمًا إلا بعد الاجتماع، لم تظهر سوى تفاصيل قليلة حول الخطوات التالية التي قد تُتخذ. يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تُشلّ العقوبات الأمريكية على روسيا اقتصادها إذا لم يكن بوتين جادًا في إنهاء الحرب.