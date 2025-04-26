لأول مرة منذ مشادة البيت الأبيض: ترامب يجتمع بزيلينسكي في الفاتيكان"الاجتماع كان رمزياً للغاية، ويمكن أن يصبح تاريخيا"

بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور له على تطبيق"تلغرام"، اليوم السبت، إن "الاجتماع كان رمزياً للغاية، ويمكن أن يصبح تاريخياً، حال التوصل إلى نتائج".

وأكد زيلنسكي على أن"نتوقع تحقيق نتائج لكل القضايا التي بحثناها وتشمل الدفاع عن شعبنا ووقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط والسلام الدائم الذي يمنع اندلاع الحرب مجدداً".وأردف: "تمكنا من تغطية الكثير من الموضوعات خلال اللقاء المباشر، ونتوقع تحقيق نتائج بشأن ما تحدثنا عنه"، فيما شكر الرئيس الأميركي.

وعند سؤالها عن صورة نشرها المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني تُظهر أربعة قادة (زيلينسكي والرئيسان الأميركي والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر) في جنازة بابا الفاتيكان، قالت الرئاسة الفرنسية: "الاجتماع كان إيجابياً".

وكان مكتب الرئيس الأوكراني، قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى بنظيره الأوكراني لفترة وجيزة، قبيل بدء مراسم جنازة البابا، وذلك لأول مرة منذ اجتماعهما المتوتر في البيت الأبيض، في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة kyivindependent، فإن الاجتماع لم يستمر سوى بضع دقائق، حيث شوهد ترمب وزيلينسكي وقادة عالميون آخرون، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فور انضمامهم إلى مراسم الجنازة.

وفي السياق قال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، لوسائل الإعلام، إن "الاجتماع انتهى بين زيلينسكي وترامب"، فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز"، نقلاً عن مصادر في الفاتيكان، أن "الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات بعد مراسم الجنازة".