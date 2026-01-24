الحرب في أوكرانيا: موسكو "منفتحة على مواصلة الحوار"، وكييف تلمح إلى عقد اجتماعات أخرى الأسبوع الوشيك

بعد انتهاء محادثات اليوم الثاني التي ترعاها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا في العاصمة أبوظبي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته واشنطن، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن"المحادثات الثلاثية التي اختتمت في الإمارات كانت بناءة"، لافتاً إلى أنهم قد يعقدون اجتماعات أخرى الأسبوع الوشيك، وأضاف "الممثلين العسكريين حددوا قائمة من القضايا لمناقشتها في اجتماع مستقبلي محتمل".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، تعليقاً على احتمالات إجراء محادثات إضافية، مع الوفود الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية، إن موسكو "لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار"، وفقاً لما ذكرته وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية.

وقال مدير القسم الثاني لبلدان "رابطة الدول المستقلة" في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في مقابلة مع الوكالة: "ما زلنا منفتحين على مواصلة الحوار، ونُقدّر عالياً كرم الضيافة التركية".

شارك في المباحثات التي استضافتها أبوظبي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، مبعوثي الرئاسة الأميركية، وإيجور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، ورستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي ووزير الدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.