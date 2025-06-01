أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق على روسيا

هاجمت أوكرانيا اليوم (الأحد) أربع قواعد جوية روسية على الأقل. وبحسب التقارير، دُمِّر ما لا يقل عن 40 قاذفة استراتيجية في هذه الضربات القوية التي وصلت إلى سيبيريا. وعقب الهجمات، أعلن الكرملين عن اجتماع طارئ.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن "قاذفات العدو الاستراتيجية تحترق بكثافة في روسيا". وصرح مصدر للقناة بأن "جهاز الأمن الأوكراني أطلق حاليًا عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات العدو في جبهة الاتحاد الروسي. ويُعلم حاليًا أن أكثر من 40 طائرة قد أُصيبت".

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أفاد المصدر أن قاعدة بيلايا الجوية في منطقة إيركوتسك الروسية هي على الأقل من بين المطارات التي تعرضت للقصف. وأكد حاكم المنطقة، إيغور كوبزيف، لاحقًا أن الهجوم كان "هجومًا بطائرة مسيرة على وحدة عسكرية في قرية سارداني"، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

وفي سياق الحديث عن الأدوار الرئيسية لطائرات A-50 وTu-95 وTu-22M3، التي ورد أنها أُصيبت في الهجوم، نورد ما يلي:

A-50 Beriev: رادار طائر يُستخدم كطائرة إنذار مبكر وتوجيه جوي. يتتبع الطائرات وصواريخ كروز وغيرها لمسافات طويلة. يُنسّق حركة الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية مثل نظام S-400. يُعدّ هذا الرادار أساسيًا للوعي الظرفي، لكن روسيا تمتلك عددًا قليلًا جدًا منه، مما يجعل جميعها لا غنى عنها.

Tupolev Tu-95 Bear: قاذفة استراتيجية بعيدة المدى وحاملة لصواريخ كروز. تُعد جزءًا أساسيًا من الثالوث النووي الروسي، وتُستخدم في الضربات التقليدية. تشتهر بمداها الهائل (حتى 15,000 كيلومتر) وتحديثها لتمديد خدمتها. تُستخدم غالبًا للإشارة إلى القوة قرب المجال الجوي لحلف الناتو.

طائرة توبوليف تو-22 "باك فاير": مصممة للهجوم البري ومهام مكافحة السفن. يمكنها حمل أسلحة نووية أو تقليدية. سريعة وسهلة المناورة، وتُستخدم على نطاق واسع في النزاعات من سوريا إلى أوكرانيا. النسخة المُحدثة (تو-22إم3إم) في خدمة محدودة.

تُشكل هذه الطائرات الثلاث معًا العمود الفقري للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية، بما في ذلك قدرات المراقبة والقصف بعيد المدى والضربات الدقيقة. ستُلحق أي خسائر في هذا الأسطول ضررًا بالغًا بالقدرة الروسية على الامتداد العالمي وردعها.

في الوقت نفسه، نشر الرئيس الأوكراني زيلينسكي على حسابه على تويتر: "لقد استمعتُ إلى تقارير من وزير الدفاع الأوكراني، ووزير الخارجية، وهيئة الأركان العامة، وأجهزة استخباراتنا، وجهاز الأمن الأوكراني. دفاعنا، وأنشطتنا، ودبلوماسيتنا. نبذل قصارى جهدنا لحماية استقلالنا، وبلدنا، وشعبنا. لقد حددتُ مواقفنا لاجتماع إسطنبول يوم الاثنين".

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أولاً، وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط. ثانياً، إطلاق سراح السجناء. ثالثاً، عودة الأطفال المختطفين. ومن أجل إرساء سلام دائم وشامل وضمان الأمن، سيُعقد التحضير للاجتماع على أعلى مستوى. القضايا الرئيسية لا يمكن حلها إلا من قِبل القادة. يوم الاثنين، سيقود وفدنا رستم عمروف، كما كتب زيلينسكي.