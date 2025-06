أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق على روسيا

هاجمت أوكرانيا اليوم (الأحد) أربع قواعد جوية روسية على الأقل. وبحسب التقارير، دُمِّر ما لا يقل عن 40 قاذفة استراتيجية في هذه الضربات القوية التي وصلت إلى سيبيريا. وعقب الهجمات، أعلن الكرملين عن اجتماع طارئ.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن "قاذفات العدو الاستراتيجية تحترق بكثافة في روسيا". وصرح مصدر للقناة بأن "جهاز الأمن الأوكراني أطلق حاليًا عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات العدو في جبهة الاتحاد الروسي. ويُعلم حاليًا أن أكثر من 40 طائرة قد أُصيبت".

