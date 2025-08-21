تقرير: ترامب سيسمح لبوتين وزيلينسكي بالاجتماع - دون وساطة

قد يعجبك أيضًا -

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية المطلعون على الموضوع لصحيفة "الغارديان" اليوم (الخميس)، إن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم السماح لروسيا وأوكرانيا بمحاولة تنظيم لقاء مباشر بين زعمائهما - على الأقل في هذه المرحلة دون أن يلعب دوراً مباشراً في الوساطة. وأكدوا أيضاً أن هذه خطوة تراجع من قبل ترامب عن المشاركة المباشرة في الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المصادر فقط بعد اجتماع أولي بين رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، سيدرس ترامب قمة ثلاثية بمشاركته، . ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيعقد الاجتماع بين الزعيمين، وفي هذه المرحلة، لا ينوي ترامب أن يكون متورطًا في محاولة تحقيق ذلك.

وفي غضون ذلك، كتب ترامب اليوم في شبكته الاجتماعية: "من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، الانتصار في حرب دون مهاجمة دولة غازية. إنه مثل فريق رائع في الرياضة لديه دفاع مذهل، لكن لا يُسمح له باللعب هجومياً. لا توجد فرصة للفوز! هكذا هو الوضع مع أوكرانيا وروسيا. جو بايدن المخادع وعديم الكفاءة بشكل واضح لم يكن ليسمح لأوكرانيا بالقتال والرد، فقط بالدفاع. كيف سار ذلك؟ على أي حال، هذه حرب لم تكن لتحدث أبداً لو كنت رئيساً – صفر احتمال. أمامنا أوقات مثيرة للاهتمام!".

في يوم الاثنين الماضي وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض، للقاء مع ترامب ضمن القمة في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي، وإلى جانبه الرئيس الأوكراني: "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لكننا سنكون منخرطين في الأمن". وتطرق ترامب أيضاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "آمل أن نصل إلى السلام. إذا سار كل شيء على ما يرام، سيكون لدينا لقاء ثلاثي. أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب الطويلة". ورد زيلينسكي: "يجب إيقاف الحرب. أنا مستعد للقاء ثلاثي".

في وقت سابق، في نهاية الأسبوع الماضي، اجتمع ترامب وبوتين في ألاسكا لمدة ثلاث ساعات، وهي أطول فترة التقى فيها الاثنان. في ختام القمة، التي تناولت إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، أصدرا بيانًا لوسائل الإعلام. واتفق الزعيمان على تحقيق تقدم، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ترامب أعلن أن "لا يوجد اتفاق حتى يكون هناك اتفاق، أحرزنا تقدماً رائعاً، اتفقنا على معظم الأمور، تبقى بعض القضايا غير الكبيرة لحلها". من جانبه، قال بوتين إنه يتوقع من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ومن أوروبا "ألا يُعيقوا المحادثات".

بوتين، الذي صعد لإدلاء تصريح أمام الرئيس المضيف ترامب، قال أيضًا إن "المحادثات كانت بناءة"، وشكر ترامب على دعوته للقدوم إلى ألاسكا. بالإضافة إلى ذلك، ادعى أنه يريد حقًا وبصدق إنهاء الحرب، لكنه شدد مرة أخرى على أنه من أجل القيام بذلك يجب حل "جذور الصراع"، المتعلقة بالمطلب القاضي بأن أوكرانيا لن تنضم مستقبلًا للناتو، الذي ترى فيه روسيا تهديدًا استراتيجيًا. كما طالب بفرض قيود على كييف تضمن عمليًا بقائها تحت دائرة النفوذ الروسي. "نتوقع أن ترى كييف وعواصم أوروبا ذلك بشكل بنّاء، وألا تضع أي عقبة وألا تحاول عرقلة التقدم الذي بدأ من خلال استفزازات ومؤامرات خلف الكواليس".