البيت الأبيض: رد حماس على اتفاق الرهائن والهدنة يعتبر إيجابيا

أعرب جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن تفاؤل حذر بشأن التطورات الأخيرة في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وذكر كيربي أن رد حماس على إطار اتفاق الرهائن الأخير هو "ضمن حدود الصفقة التي كنا نعمل عليها منذ عدة أشهر".

وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي: "حقيقة أن هناك وفداً آخر يتجه إلى الدوحة... وحقيقة أن هذا الاقتراح موجود، وأن هناك محادثات حوله، كل هذا أمر جيد".

وشدد على أن رد حماس يتماشى مع الإطار الأوسع للمفاوضات المستمرة منذ بعض الوقت. وفي حين أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا إلى الاجتماع المقبل في الدوحة، أكد كيربي أن الإدارة لا تزال منخرطة في هذه المسألة.

وأضاف كيربي: "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الجيد، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى، وسيتعين علينا البقاء على هذا الوضع حتى النهاية".

ويتضمن رد حماس على الإطار الأخير مطالبة بالإفراج عن أكثر من 1000 أسير أمني فلسطيني، بما في ذلك حوالي 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة من النساء وكبار السن والجرحى، بحسب ما أفاد موقع "واللا".

ورغم أن نسبة السجناء الأمنيين إلى الرهائن أقل مما كانت عليه في رد حماس السابق، إلا أنها تظل أعلى بكثير من الإطار الذي تم الاتفاق عليه خلال القمة السابقة في باريس.

وتضغط حماس أيضًا من أجل الحصول على تنازلات إضافية من إسرائيل، بما في ذلك انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من ممر جنوب مدينة غزة ووقف دائم لإطلاق النار خلال المرحلة الثانية من الصفقة.